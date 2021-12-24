Yüksekova’da çığ düştü, çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi’nde 3 noktaya çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kalırken, vatandaşlar çığları küreklerle temizledi.
24 Aralık 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre olay ilçenin Doski Vadisi’nin Dağlıca’ya giden yolunda meydana geldi. Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nin Dağlıca yolundaki 3 noktasına bu sabah çığ düştü. Karın yolda olması nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Yüksekova Şantiyesine bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi. Ekiplerin çalışmasıyla yolun açılmasıyla, sürücüler Yüksekova merkeze geldi.
Öte yandan Karayolları ekipleri, merkez başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
İHA