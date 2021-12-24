Türkiye Yüksekova’da çığ düştü, çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Yüksekova’da çığ düştü, çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Türkiye

Yüksekova’da çığ düştü, çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi’nde 3 noktaya çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kalırken, vatandaşlar çığları küreklerle temizledi.

24 Aralık 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre olay ilçenin Doski Vadisi’nin Dağlıca’ya giden yolunda meydana geldi. Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nin Dağlıca yolundaki 3 noktasına bu sabah çığ düştü. Karın yolda olması nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Yüksekova Şantiyesine bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi. Ekiplerin çalışmasıyla yolun açılmasıyla, sürücüler Yüksekova merkeze geldi.

 Öte yandan Karayolları ekipleri, merkez başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

İHA


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