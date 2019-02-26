Yüksekova’da kar yağışı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı
Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.
KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.
HAKKARİ (İHA)