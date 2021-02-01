Yükselen burçlara göre destekleyici kristaller

Yükselen burçlar, temel olarak mizacımızı gösterir. Dışarı gösterdiğimiz yüzümüz, bir nevi takındığımız maskemizdir. Ama sadece dış görünüm değildir. Ne olduğumuzla son derece ilişkilidir. Nasıl bir atmosferde rahat ederiz, kendimizi buluruz, motivasyonlarımız nelerdir sorularının cevabını yükselen burç verir. Mesela yükselen Boğa huzurlu ve maddi-fiziksel güvence bulduğu ortamda rahat eder. Yükselen Aslan kendin gösterebileceği ortamı bulduğunda mutludur. Yükselen Akrep için mücadeleli, çetrefilli ortamlar dayanıklılığını ve mücadele gücünü ortaya çıkarabilecek ortamı sağlar. Kriz yaşamak onu canlandırır, güçlendirir.

Yükselen burç, kişinin öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu, kendisini güdüsel olarak ne şekilde ortaya koyduğunu ve hayatla yüzleşme tarzını gösterir. Öncelikli motivasyon, kişinin güdüsel olarak ilk anda nasıl harekete geçtiğini gösterir. Örneğin, Terazi yükseldiğinde, uyum sağlama gayreti ve uzlaşma arayışı söz konusudur. Adil ve tarafsız olma gayreti ön plana çıkar. Sosyalleşme ve ilişkiler, hedefe varma konusunda önemli yer tutar. Stratejiler geliştirilecek, ittifaka açık olunacaktır. Kişi etrafında güzellikler görme isteğindedir; estetiğe ve sanata değer verecektir. Huzuru sağlamak, denge yaratmak en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.

Bu hafta sizlere yükselen ikizler ve Yengeç burçlarının taşlarından bahsedeceğim..

Yükselen İkizlerin, hayattaki öncelikli amacı, istediklerini yapabilmek ve hareket özgürlüğü kazanmaktır. Hayata yönelik mantıklı bir yaklaşım sergiler; zihinsel açıdan sürekli tetikte ve öğrenmeye heveslidir. Meraklıdır; yüce ilimlerden saçma şeylere kadar çeşitli alanlara ilgi duyabilir. İletişim kurma, öğrenme ve öğrendiklerini hemen paylaşma arzusundadır. Etrafının insanlarla dolu olmasını başarır. Fakat ilişkilerinde yüzeyseldir. Fiziksel olarak çok hareketlidir, yerinde duramaz. Her an kaçmaya hazır gibidir. Konuşkandır ve olayları çabuk kavrar. Şartlara göre davranmayı ve yön değiştirmeyi becerir.

Ellerinizi kullanarak, hareketli ve enerjik ifade tarzınızla Yükselen İkizler olarak sizi fark etmek hiç de zor değildir. Her an bilgi paylaşmak, meraklı gözlerle etrafını izleyen ve bu izlenimlerini başkalarıyla paylaşmaktan büyük zevk alan bir yapıya sahipsinizdir. Pratik ve iş bitirici bir yapıya sahipsinizdir ve işleri herkesin anlayacağı bir üslupla halleder, yine herkesin anlayacağı bir lisanla ifade edersiniz. Bunlar sizin büyük yeteneklerinizdir. Fakat o denli fazla şeye ilgi duyar ve o kadar farklı konulardan konuşursunuz ki bazen bunların hepsine derinlemesine inmeniz mümkün olmaz. Yüzeysel kalabilirsiniz. Kyanit bu yüzeyselliğin ötesine geçebilmenize yardımcı olur ve derinleşmenizi sağlar. Sezgilerinize ulaşmanızın da yolunu açar. Böylelikle çok yönlü deneyimlerinizi kendi hakikatinizle harmanlayabilirsiniz. Kıyanit kendi iç dünyanızla olan ilişkinizi derinleştirir, iç hakikatinize ulaşmanızın yolunu açar, böylelikle kendinizi daha iyi ifade etmenizi de kolaylaştırır.

İletişim ve ikna beceriniz yüksektir. Ağzınız iyi laf yapsa da, bazı zamanlarda etrafınızdaki insanlar üzerinde inandırıcı ve güvenilir etki yaratmaktan uzaklaşabilirsiniz. Böylesi dönemlerde kendinize olan güveniniz de azalmaya başlar. Böyle durumlarda kullanacağınız Kıyanit sizi hem doğruları söylemeye odaklar, hem gereksiz veya boyunuzun üzerinde bilgi paylaşmaktan uzaklaştırır, hem de çevrenizdeki kişilerde daha fazla “güven” duygusu oluşturmanıza destek verir.

Yükselen Yengeç burcu kristali: Ay taşı

Yükselen Yengeç’in hayattaki öncelikli amacı, kendisini duygusal olarak güvende hissedebileceği ortamı yaratmaktır. Duygusal ve maddi güvenceye çok önem verirsiniz ve evlenmeyi ya da bir ortaklık kurmayı çok isteyebilirsiniz. Evle ilgili ve ailesel meseleler sizin için çok önemlidir; diğer insanlarla ilgilenme ve onları koruma ihtiyaç duyarsınız. Geçmişe çok önem verir, çok hassas ve duyarlısınızdır. Hareketleri ve kararlarına genellikle duygularınıza yön verir; içgüdüleriniz ve sezgileriniz çok kuvvetlidir. Bazen aşırı hassas, alıngan ve fazla duygusal olabilirsiniz. Ruh halinde dalgalanmalar olabilir; hırçınlaşabilir veya alınganlaşabilirsiniz. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlısınız ve insanlarla ilgilenme ya da onları koruma yönünde doğal bir eğiliminiz var. Aile ve ev yaşamıyla ilgili konular sizin için her zaman önem taşır ve eviniz adeta sığınağızdır.

Mide bölgeniz hassastır ve duygusal açıdan zorlu dönemlerde bu bölgenizin hassasiyeti artar. Ay Taşı başta mideniz, göğüsleriniz ve ciğerleriniz olmak üzere, zayıf vücut bölgelerinizi desteklemenize yardımcı olur.

Hayalleriniz ve idealleriniz sadece kendinizi değil, sevdiklerinizi de kapsar. Refaha erseniz de, etrafınızda refaha erememiş kişilerin bulunmasından rahatsız olursunuz ve onların da kendilerini refaha taşımalarına yardım etmeye çalışırsınız. Ay Taşı, kendiniz ve başkaları için ideal edindiğiniz şeyler, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için gerekli duygusal gücü kendinizde bulmanızı kolaylaştırır. Hayallerinizi dış dünyaya taşımanızı ve gerçekleştirmenizi sağlar. Ay Taşı başkalarına bakma, gözetme, onları besleme, rahatlatma, refaha ulaştırma yönündeki kapasitenizi de genişletir. Besleyici özelliklerinizi yapıcı eylemlere dönüştürmenize yardım eder.

Başkalarının barınmak için müracaat ettiği bir sığınak gibisinizdir ve gerektiğinde başkalarını beslemek, korumak üzere her zaman orada olan “Herkesin annesi” veya “Herkesin babası” rolü üstlenmişsinizdir. Bu size biçilmiş rolü en iyi şekilde yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bazı zamanlarda bu role kendinizi fazla kaptırabilir, gereğinden fazlasını da yapabilirsiniz. Ya da en azından hayatınızdaki bazıları için bu rolünüzün sonu gelmiş olabilir. İşte böylesi zamanlarda artık üstlendiğiniz bu rolü bırakabilmeniz için Ay Taşı desteği alabilirsiniz. Bu taş kendinizi serbest bırakmanızı ve artık gerekmeyen sorumluluklardan özgürleşmenizi kolaylaştırır.







