Yükselen burçlara göre destekleyici kristaller

Ne olduğumuzla son derece ilişkilidir. Nasıl bir atmosferde rahat ederiz, kendimizi buluruz, motivasyonlarımız nelerdir sorularının cevabını yükselen burç verir. Mesela Yükselen Boğa huzurlu ve maddi-fiziksel güvence bulduğu ortamda rahat eder. Yükselen Aslan kendin gösterebileceği ortamı bulduğunda mutludur. Yükselen Akrep için mücadeleli, çetrefilli ortamlar dayanıklılığını ve mücadele gücünü ortaya çıkarabilecek ortamı sağlar. Kriz yaşamak onu canlandırır, güçlendirir.

Yükselen burç, kişinin öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu, kendisini güdüsel olarak ne şekilde ortaya koyduğunu ve hayatla yüzleşme tarzını gösterir. Öncelikli motivasyon, kişinin güdüsel olarak ilk anda nasıl harekete geçtiğini gösterir. Örneğin, Terazi yükseldiğinde, uyum sağlama gayreti ve uzlaşma arayışı söz konusudur. Adil ve tarafsız olma gayreti ön plana çıkar. Sosyalleşme ve ilişkiler, hedefe varma konusunda önemli yer tutar. Stratejiler geliştirilecek, ittifaka açık olunacaktır. Kişi etrafında güzellikler görme isteğindedir; estetiğe ve sanata değer verecektir. Huzuru sağlamak, denge yaratmak en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.

Bu hafta sizlere Yükselen Yay ve Oğlak burçlarının taşlarından bahsedeceğim.

YÜKSELEN YAY

Yükselen Yay’ın besleyici kristali: Akuamarin

Dışarı fazla kaygısız ve tasasız görünebilirsiniz. Böyle görünüm sergilediğiniz için insanlar size mesuliyet yüklemek istemeyebilirler. Bu mesuliyetleri taşıyamayacağınızı düşünebilirler. Farkında olmadan dışarı hiçbir şeye bağlanamayacağınız mesajı verebilirsiniz. Yüksek tempolu, kolay yorulmayan, sürekli yeni şeyler peşinde koşan bir görünüm sergilersiniz. Bilgiye ve gelişime doymazsınız. Her zaman bir öğrenci gibi yeni şeyler öğrenme peşinde olsanız da, aslında siz bir öğretmensiniz. Akuamarin, bilgeliğinizin ortaya çıkmasına ve bunu başkalarına göstermenize yardımcı olur.

Boş bulunup çok konuştuğunuz ya da pot kırdığınız zamanlar olur. Böylesi dönemlerde patavatsızlıkla suçlanabilirsiniz. Allah’tan insanlar samimiyetinizi ve dürüstlüğünüzü bilmektedir ve sizi tolere ederler. Ama Akuamarin’ın yardımıyla bu konuda kendinizi daha iyi dengeleyebilirsiniz. Bu taşın da yardımıyla daha makul ve ince düşünceli bir ifade tarzı yakalayabilirsiniz. Bilge bir öğretmen edasıyla insanlara kendinizi ifade etmeniz kolaylaşır.

Abartma, aşırıya kaçma riski taşımaktasınız. Özellikle de bir şeyler öğrenirken, daha sabırsız olabilirsiniz ve her şeyi aynı anda öğrenmek istersiniz. Yükselen kristaliniz Akuamarin, bu konuda da size yardımcı olacak, öğrendiğiniz her bir şeyi içinize sindirmenizi, onunla bütünleşmenizi sağlayacaktır. Bu taş aynı zamanda içsel zenginliklerinizin farkına varmanızı da kolaylaştırır.

YÜKSELEN OĞLAK

Yükselen Oğlak’ın besleyici Kristali: Lal Taşı (Garnet)

Sorumluluk duygunuz çok gelişkindir ve bunu dışarı yansıtırsınız. Bu yüzden insanlar size erken yaşlarınızdan itibaren mesuliyet vermeye eğilimli olacaktır. Kurallara önem verirsiniz ve kendiniz de kurallara uyarsınız. Öz disiplininiz kuvvetlidir. Dünyaya ciddi yüzünüzü gösterirsiniz. Her zaman mesuliyet verilir ve iş yüklenir olmanızın altında yatan en önemli faktörlerden biri de iş bilirliğiniz ve organize etme kabiliyetlerinizdir.

Oğlak burcunun ataları iddialı olma ve kurallara uyma eğilimindedir. Garnet taşı hayatınızı hafifletmeye yardımcı olacak ve hatta en sıradan şeylerin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Eğer hayat çok zor görünüyorsa ve çıkış yolu yok gibi hissediyorsanız, özellikle yararlıdır. Bir krizi, doğuştan gelen içsel gücünüzle üstesinden gelebileceğiniz bir zorluğa dönüştürür.

Bilge ve ağırbaşlı bir görünüme sahipsinizdir. Çok fazla sorumluluk aldığınız ve biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz dönemlerde Lal taşı kullanmanız önerilir. Kendinizi daha hafiflemiş hissetmenizi sağlayacak olan bu taş hayattan keyif almanızı da destekler. Çıkış bulmakta zorlandığınız zamanlarda destek ve güç verir. Karamsarlığınızı aşmanıza yardım eder. Otoriter tavrınızı soğukkanlı ve mesafeli biçimde olmaktan ziyade, daha anlayışlı ve sıcak ve samimi bir şekilde ifade etmenize de yardımcı olur.

Önümüzdeki hafta, Kova ve Balık yükselenlerde buluşmak üzere…

Sağlıklı kalın….Işığınızla aydınlatmaya devam edin….Sevgiler