Yükselen burcun önemi ve Rektifikasyon

Bir kişi doğduğunda onun için bir astroloji haritası çıkartılır. Doğduğu yerde ve saatte gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi (gökyüzündeki gezegenlerin konumlarını, hangi burçta olduklarını, aralarındaki uzaklıkları vs.) ifade eden bir gökyüzü haritası oluşturulur ve bu harita o kişinin astrolojik doğum haritası olur. Astroloji sistemine göre, bu harita adeta kişinin hayatının kalıbı gibidir; hayatında olup bitecek şeyler bu haritadan türeyecektir.

Bir kişi, ben falanca burcum dediğinde kastettiği, doğduğu esnada Güneş’in bulunduğu burçtur. Ancak diğer gezegenler de on iki burcun birinde yerleşmiştir ve o burçların etkilerini de kişiye ve onun hayatına aktarır. Dolayısıyla, bir insanı astrolojik açıdan sadece Güneş burcuna indirgemek yanlış ve eksik bir yaklaşımdır. Aslında tüm burçların farklı şekillerde etkisi altındayızdır. Güneş burcu tabii ki çok önemlidir ama belki de ondan daha önemlisi kişinin yükselen burcudur.

Astronomik olarak, burçlar, doğu ufkundan yükselerek batı yönüne doğru ilerler. Zamanın belli bir anında yüzümüzü ufkun doğu tarafına çevirdiğimizde orada gördüğümüz burca “yükselen burç” adı verilir. Güneş burcuna ek olarak, herkesin bir de yükselen burcu vardır. İşin gerçeği, yükselen burç, Güneş burcundan çok daha kişisel ve önemlidir. Zira, Güneş burcu yaklaşık otuz gün boyunca aynı kalmakta, ama yükselen burç ortalama iki saatte bir değişmektedir. Bir göstergenin konumu ne kadar hızlı değişiyorsa, o kadar kişiseldir.

Yükselen burç, iki açıdan çok önemlidir: Birincisi, yükselen burç, kişinin nasıl biri olduğu, hayatta nelerin peşinden koştuğu, temel mizaç özellikleri, yetenekleri, becerileri, hayatının genel gidişatı, hayata baktığı pencere gibi kişisel ve temel konuları belirler ve bu belirlemede çoğu zaman Güneş burcundan daha önceliklidir. İkincisi, yükselen burç ve onun derecesi, astroloji haritasının temel referans noktasıdır, haritanın geri kalanı yükselen burcun konumuna göre şekil alır. Dolayısıyla, bir kişi astrolojiden faydalanarak hayatına yön vermek istiyorsa, Güneş burcu bilgisinin ötesine geçip, yükselen burcunu bilmeli ve doğru çıkartılmış astrolojik doğum haritasına sahip olmalıdır. Hatta, geniş kitlelere yönelik yapılan günlük, haftalık, aylık burç yorumlarının doğru kullanımı için de yükselen burç bilgisi gerekir; bu tip yorumların Güneş burcuna göre değil, yükselen burca göre takip edilmesi doğru olandır.

İnsanların büyük bir kısmı Güneş burcunu bilir fakat yükselen burcunu net olarak bilmez. Çünkü Güneş burcu için doğum tarihini bilmek yeterlidir ama yükselen burcun tespiti için kesin ve dakik doğum saati gerekir. İşte tam bu noktada bir sorunla karşılaşırız: Herkes doğum saatini tam olarak bilmez. Bazısı hiç bilmez, kimi yaklaşık olarak bilir. Doğum saati net bir şekilde bilinemediğinde, yükselen burcu kesin bir şekilde tespit etmek ve kişinin doğum haritasını doğru bir şekilde çıkartmak mümkün olmaz.

Astroloji sistemi, bize kişinin doğduğu saati bulabilmek için bir çözüm sunar. Bazı özel astroloji teknikleri kullanılarak doğum saatini tespit etmek mümkündür. Bu işleme “rektifikasyon” adı verilir.

Rektifikasyon, adeta zamanda geriye yolculuk etmek gibidir. Kişinin hayatında meydana gelmiş bazı özel olayların tarihleri referans alınır. Evlilik, yakınların vefatı, çocukların doğumu, önemli hastalıklar, kazalar, taşınma, yer değişikliği, yurtdışına çıkış, işe başlama vs. gibi olayların tarihleri tespit edilir. Daha sonra, tüm olaylar için şu mantıkla rektifikasyon işlemi gerçekleştirilir: Ele alınan olayın kişinin hayatında o tarihte gerçeklemiş olması için kişi hangi saatte doğmuş olmalıdır? Zira, kişinin doğduğu saat adeta düğmeye basılma anıdır. Hayatı boyunca gerçekleşecek olayların zamanlaması, düğmeye ne zaman basıldığına bağlıdır.

Kişiden alınan tüm tarihler kullanılarak yapılan ayrıntılı bir rektifikasyon çalışması sonucunda doğum saati dakik bir şekilde tespit edilir. Bu işlemin sonucunda, yükselen burç belirlenmiş olur. Ayrıca, tam olarak o kişiye ait olan doğum haritası da çıkartılabilir hale gelir.

Rektifikasyon çalışmasının sağlıklı sonuç verebilmesi için, doğum tarihinde bir belirsizlik olmaması, kesin bir şekilde biliniyor olması tercih edilir. Ayrıca, kişinin elinde en fazla 2-3 saatlik bir aralık içerisinde doğum saati bilgisi mevcut olmalıdır.

Sonuç olarak, yükselen burç ve kesin doğum saatiyle çıkartılmış bir doğum haritası, kişinin astrolojik kimliği gibidir. İster burç yorumlarını doğru şekilde takip etmek için olsun, ister doğum haritası aracılığıyla hayatın nasıl kullanılması gerektiği bilgisini elde etmek için olsun, kişinin kaçta doğduğunu dakik olarak bulmak elzemdir. Ayrıca, astrolojik öngörülerin gerçekleşebileceği zamanı doğru tespit etmek için de doğru doğum saati şarttır. Dolayısıyla, astroloji sisteminden verimli bir şekilde faydalanabilmek için başlangıç noktamız doğum saatinin tespiti olmalıdır. Bunun için de rektifikasyon konusunda uzmanlaşmış, profesyonel bir astrologdan yardım almak gerekir.