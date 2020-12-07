Yükselen burcunuz ve dış görünümünüz

Sizlere yükselen burçlara göre dış görüntüleri genel anlamda açıklamaya çalışacağım. Şayet kararsızlık içindeyseniz ve doğum saatinizi net bilmiyorsanız; mesela yükselenim Terazi de olabilir Akrep de diyorsanız bu yazıyı dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Tabi ki doğum haritalarımızın genel hatları 1. evinize veya köşe evlere düşen gezegenler, yaptıkları açılar pek çok şeyi değiştirebilir; ben kısaca özetleme yapmak istedim. Umarım faydası olur… Keyifli okumalar.

YÜKSELEN KOÇ: Uzun boy verir, kilo almaya müsait olmayan bir yapıdadır, ne de olsa Mars yönetiminde ve sürekli hareket peşindedir. Geniş omuzları vardır; Ten rengi kırmızımsı veya koyu buğdaya kaçar. Kafa yapısı üçgenimsi veya kalp şeklindedir. Uzun adımlar atarken hızlı ve atletik yapısı dikkat çeker. Güçlü bacak yapısı, uzun bir yüzü vardır. Yüzünde yara izi veya ben olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Orta veya kısa boy verir. Güçlü bir yapı verir. Boyun bölgesi dikkat çeker; kalın bir enseye sahip olabilir. Venüs yönetimindeki Boğa, alımlı ve çekicidir. Zarif ve orantılı yüz hatları vardır. Dudaklar genellikle kalındır, köşeli bir çene hattı vardır. Yavaş hareket etmeye meyillidir, ağır ağır yürür; yürürken bir omuz diğerinin önündedir. Göğüs kısmı büyük olabilir. Elmacık kemikleri belirgindir. Alımlı olurlar.

YÜKSELEN İKİZLER: Uzun boy, uzun ince eller, küçük gözler en dikkat çeken özellikleridir. Merkür yönetimindeki İkizler meraklı bakışları, yerinde duramayan yapısı ile hemen dikkat çeker. Kollarını sürekli hareket ettirir, yürürken sağa sola sallar; oval bir yüz şekli mevcuttur. Konuşmalarında duygusallıktan çok araştırmacı meraklı bilgili yapısını ortaya koyar.

YÜKSELEN YENGEÇ: En belirgin özelliği yürüyüşüdür! Herkesten bir tık farklı bir tarzda yürür. Gözleri de ikinci belirgin özelliğidir. Biri diğerinden bir tık büyük veya şekilce farklıdır. Duygusal, buğulu, derin bakışları Ay yönetimindeki Yengeçleri iyi tanımlar. Saçları genellikle dalgalıdır, yüzü Ay gibi yuvarlağa yakındır. El ve ayakları küçük olur. Güzel bir yüzü vardır.

YÜKSELEN ASLAN: Bronz bir ten, sağlıklı saçlar en belirgin özelliğidir. Yele gibi saç derler ya hani işte o şekilde saçlarını geriye doğru tarar ve onlara çok iyi bakar. Güneş yönetimindeki Aslan; zarif fakat güçlü bir yapıya sahiptir. Dik yürür, kendinden emindir. Konuşmalarında sempatik fakat özgüven öne çıkar. Kaşları yay şeklinde belirgin ve gözleri genellikle kısık ve çekik olur.

YÜKSELEN BAŞAK: En dikkat çeken yeri dudaklarıdır, ince bir çizgi gibidir fakat yüzüne mana veren, onun oval yüzüne yakışan budur. Çok atletik bir yapıya sahip olmasa da Merkür yönetimindeki Başaklar da İkizler gibi hareketi sever. Temizliğe ekstra önem verir. Kaliteli ve temiz giyinir. Yaşlanmayan, her daim genç kalan bir görünüme sahiptir. Orta boyludurlar.

YÜKSELEN TERAZİ: Venüs yönetimindeki Teraziler zarif, orantılı, kibar hatlara sahip olurlar. Konuşmalarında ses tonunda naif ve güler yüzlüdürler. İnsanlarla diplomatik şekilde ne çok samimi ve de soğuk, ortayı bulan bir yapıda iletişim kurarlar. Giyim kuşam onlar için önemlidir. Modayı takip ederler, tarz bir duruşları vardır. Boyu, kolları ve parmakları uzun olur.

YÜKSELEN AKREP: En dikkat çeken yeri buğulu ve iri gözleridir. Derin bakışlara sahiptir. Keskin ve belirgin hatları vardır. Kaşları kalın, çene yapısı kare şeklindedir. Cildi çok pürüzsüz olmayabilir. Gözleri genellikle koyu renktedir. Boyu orta boydadır, Plüton yönetimindeki Akrep güçlü kaslara, kemiklere sahiptir. Ser verir sır vermez, hemen herkese güvenmez; yapısı ciddidir. Fakat aslında, en hassas burçlardan biridir.

YÜKSELEN YAY: Uzun atletik yapı hemen dikkat çeker. Hareket halinde kıpır kıpırdır. Çocuksu bir yapıya sahip olurlar; gezmeyi, konuşmayı, gülmeyi severler. Jüpiter yönetimindeki Yay, dikkat etmezse ilerdeki yaşlarda kilo almaya müsaittir. Alınları genellikle geniş yapıdadır. Elmacık kemikleri belirgindir. Arkadaş canlısı, konuşkan bir yapıya sahiptir. Bu burçtan manken çok çıkar, en uzun boylu burçtur.

YÜKSELEN OĞLAK: Koyu siyah saçları, kuru bir cildi vardır. Orta boy verir. Kemik yapıları belirgindir; resmi ve sessiz bir yapıya sahip Oğlakların kulakları küçük olur. Satürn yönetimindeki bu burç laubalilikten hiç hoşlanmaz, önemli ve verimli konular hakkında konuşmaktan fikir alıp vermekten hoşlanırlar. Eller ve ayaklar büyükçedir. Dişleri genelde düzgün olur.

YÜKSELEN KOVA: Uranüs yönetimindeki Kova sıra dışı görüntüsü, çekici gülümsemesi ile dikkat çeker. Çene yapısı kareye yakın veya belirgin olur. Orta veya uzun boylu olurlar. Kalça yapıları dar, yürüyüşleri belirgindir. Kendinden emin fakat arkadaş canlısı bir yapıdadırlar. Uranüs etkisinde olduğundan tavırları bir anda değişebilir sizi şaşırtabilir. Yüz şekli genelde kare şeklinde olur.

YÜKSELEN BALIK: Yuvarlak omuzları, büyük kafasıyla dikkat çeker. Bakışları genellikle duygulu, buğulu ve pırıl pırıl parlar. Hülyalı bakışlara sahip Balık burcu klasik astrolojide Jüpiter yönetiminde olsa da modern astrolojide Neptün etkisindedir. Kilo almaya müsait, tatlı ve şeker seven bir yapıdadır. Kaslı olmaktan ziyade yumuşak bir et yapısına sahiptirler. Dişi etkisi yüksek bir burç olan Balık kadınları etine dolgun balıketi Türk lokumu kıvamındadır. Çene hatları küçüktür. Erkeklerde ise naif tatlı bir yapı hakimdir.



