Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor

Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor Risk altındaki insanların 237 milyonu Asya'da yaşıyor, Mısır'ın İskenderiye ve Irak'ın Basra kentlerinin büyük bölümü ile Vietnam'ın Güney Vietnam bölgesinin tamamı 2050'de sular altında kalacak