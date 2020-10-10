Yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır?

Yüksük çorbasının her yöreye göre farklı tarifi bulunmaktadır. Bu akşam Adana'ya konuk olan MasterChef yarışmacılarından bazı yemekler yapmaları istendi. Bu yemeklerin başında yüksük çorbası yer aldı. Yarışmayı izleyenler yüksük çorbası nasıl yapılır? sorusunun cevabı için aramalara başladı. Peki yüksük çorbası nasıl yapılır? Adana usulü yüksük çorbası nasıl yapılır? İşte yüksük çorbası tarifi...

Yüksük çorbası tarifi

Malzemeler:

500 gr mantı (dondurulmuş mantı da kullanılabilir)

2 litre kadar su

Tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 tatlı kaşığı kuru nane

4-5 diş sarımsak

Yapılışı:

Tencereye suyu ve tuzu koyun, kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine mantıları atın ve yumuşayıncaya kadar kaynatın. Diğer yandan bir tavaya sıvı yağ ve salçayı koyun. Salça kavuruluncaya kadar karıştırın. Önceden soyup ezdiğiniz sarımsakları, kuru naneyi, nar ekşisini biraz da su koyarak tavadaki salçalı sosa ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Sosu kaynadıktan sonra tenceredeki mantıya ekleyin ve suyu özleşene kadar kaynatın. Mantının çok hamurlaşmamasına dikkat edin. Dilerseniz içine haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.