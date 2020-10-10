Yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır?
TV 8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef yeni bölümde Adana'da. Yarışmacıların yapmalarını istedikleri yemeklerin başında Yüksük çorbası yer aldı. İzleyiciler yüksük çorbasının nasıl yapıldığını merak ederek yüksük çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabını bulmak için ve yüksük çorbası tarifini aramaya başladı. İşte yüksük çorbası tarifi...
10 Ekim 2020, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Yüksük çorbasının her yöreye göre farklı tarifi bulunmaktadır. Bu akşam Adana'ya konuk olan MasterChef yarışmacılarından bazı yemekler yapmaları istendi. Bu yemeklerin başında yüksük çorbası yer aldı. Yarışmayı izleyenler yüksük çorbası nasıl yapılır? sorusunun cevabı için aramalara başladı. Peki yüksük çorbası nasıl yapılır? Adana usulü yüksük çorbası nasıl yapılır? İşte yüksük çorbası tarifi...
Yüksük çorbası tarifi
Malzemeler:
- 500 gr mantı (dondurulmuş mantı da kullanılabilir)
- 2 litre kadar su
- Tuz
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 tatlı kaşığı kuru nane
- 4-5 diş sarımsak
Yapılışı:
Tencereye suyu ve tuzu koyun, kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine mantıları atın ve yumuşayıncaya kadar kaynatın. Diğer yandan bir tavaya sıvı yağ ve salçayı koyun. Salça kavuruluncaya kadar karıştırın. Önceden soyup ezdiğiniz sarımsakları, kuru naneyi, nar ekşisini biraz da su koyarak tavadaki salçalı sosa ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Sosu kaynadıktan sonra tenceredeki mantıya ekleyin ve suyu özleşene kadar kaynatın. Mantının çok hamurlaşmamasına dikkat edin. Dilerseniz içine haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.