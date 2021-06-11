Yükü omuzlarında taşıdılar

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz ile yaptığı sohbeti aşağıdaki podcast'ten dinleyebilir ya da videodan izleyebilirsiniz.

MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz









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