Yükü omuzlarında taşıdılar

Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız şüphesiz en büyük kahramanlarımız. Bu zor günlerin en önemli kahramanlarından biri de pandeminin yükünü omuzlarında taşıyan kargo çalışanları. Günlerce evde kaldığımız süre içinde tüm ihtiyaçlarımızı bütün risklere katlanıp kapımıza kadar getirdiler. Geçen yıl marttaki kapanmayla sektörde kısa bir duraksama olsa da sonrasında sistem saat gibi işledi, kayıplar telafi edildi. Son 15 ayda kargo sektörünün yaşadığı süreci ve geleceğe dönük planları MNG Kargo CFO’su (Finans Grup Başkanı) Kağan Gündüz’le konuştuk.