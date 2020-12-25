Kilo almak ise sağlığı olumsuz etkiliyor. Fazla kilonun neden olduğu pek çok hastalık var. Aynı zamanda fazla kiloya sahip kişilerde depresyon ve anksiyete de çok fazla görülüyor. Yaşam kalitesini düşüren bu süreçte belli bir düzen dahilinde kilo vermek gerekir. Başta kadınlar olmak üzere erkekler de kilo vererek sağlıklı bir yaşama ve düzgün bir fiziğe kavuşabilirler. Bunun için iradeli olmak şart.

Yulaf diyeti nasıl yapılır? Sağlıklı mıdır?

Kişiler zayıflamak için farklı yöntemler kullanabilirler. Özellikle diyetler ve egzersiz sayesinde hızlı kilo verilebilir. Bu diyetlerden bir tanesi de yulaf diyetidir. Yulaf diyeti hem besleyici hem doyurucu bir diyet olarak öne çıkar. Bu diyete başlanıldığı takdirde kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Yulaf en önemli besin kaynakları içerisinde yer almaktadır.

Lif oranı yüksek olan yulaf kişiye tokluk hissi de verir. Yulaf düşük kalorili olduğu için diyetisyenler tarafından mutlaka diyet listelerine yazılır. Özellikle son dönemde yulaf diyeti çok fazla tercih ediliyor. Yulaf diyeti doğru ve dengeli bir şekilde yapıldığı zaman oldukça sağlıklıdır. Bu diyette verilen gün sayısı geçilmemelidir. Diyete mutlaka sadık kalınmalıdır.

1 haftalık yulaf diyet listesi

1.GÜN

Kahvaltı: Bir bardak şekersiz çay, yarım bardak yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın

Öğle Yemeği: Yarım bardak yulaf ezmesi, yarım su bardağı az yağlı yoğurt, 1 adet muz

Akşam Yemeği: 100 gram tavuk göğsü eti, bol yeşillikli salata, yarım bardak yulaf ezmesi,

2. GÜN

Kahvaltı: Bir bardak yeşil çay, yarım bardak yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı kabuksuz kuruyemiş

Öğle Yemeği: Yarım bardak yulaf ezmesi, 1 bardak süt, 1 adet muz

Akşam Yemeği: 150 gram balık, 1 kase mevsim salata, 1 bardak ayran

3. GÜN

Kahvaltı: Bir bardak şekersiz çay, yarım bardak yulaf ezmesi, yarım bardak süt, 1 adet elma

Öğle Yemeği: Bir kase karışık salata, bir kase mercimek çorbası

Akşam Yemeği: 150 gram kırmızı et, bir kase roka salatası

4. GÜN

Kahvaltı: Yarım bardak yulaf ezmesi, yarım kase yoğurt ve bir bardak yeşil çay

Öğle Yemeği: Bol yeşillikli salata, 4 adet köfte

Akşam Yemeği: Bir kase yoğurt, yarım bardak yulaf ezmesi

5. GÜN

Kahvaltı: Yarım bardak yulaf ezmesi, yarım bardak süt, 3 kaşık orman meyvesi

Öğle Yemeği: Bir kase mevsim salata, bir bardak ayran

Akşam Yemeği: 4 adet köfte, 1 kase yoğurt

6. GÜN

Kahvaltı: Bir bardak şekersiz çay, yarım bardak yulaf ve bir kase yoğurt

Öğle Yemeği: Bir kase mercimek çorbası, 3 yemek kaşığı kuruyemiş

Akşam Yemeği: 150 gram tavuk eti, bol yeşillikli salata

7. GÜN

Kahvaltı: Bir bardak yeşil çay, yarım bardak yulaf ezmesi, yarım bardak süt, 1 adet muz

Öğle Yemeği: Bir bardak ayran, 1 kase zeytinyağlı pırasa

Akşam yemeği: 150 gram kırmızı et, bol yeşillikli salata

Yulaf diyetinin faydaları nelerdir?

Yulaf diyeti sayesinde beden baştan aşağı yenilenir ve canlanır. Bunun yanı sıra kan şekerinin yükselmesini de önler. Lif açısından zengin bir besin olan yulaf hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların da önüne geçer. Yulaf diyeti sayesinde şişkinlik sorunu da azalır. Bu diyet idrar söktürdüğü için vücuttaki sıvılar hızlı bir şekilde dışarıya atılır. Bu diyet oldukça sağlıklıdır.

Yulaf diyeti ile ilgili bilinmesi gerekenler

Yulaf diyeti belirtilen şekilde program dahilinde uygulanmalıdır. Bu diyet uygulanırken yüksek miktarda su tüketilmelidir. Yulaf diyeti yapılırken kahve tüketimi günde yalnızca bir bardak olmalıdır. Akşam öğününden sonra asla besin tüketilmemelidir. Onun yerine bol bol su tüketilmeli. Yulaf diyeti tokluk hissi verirken metabolizmayı da sağlıklı tutar. Vücutta şişkinlik oluşmasını engelleyen bu diyet sayesinde yaşam kalitesi de artacaktır. Bu diyetin idrar söktürücü bir etkisi bulunmaktadır. O nedenle bu diyet kolay bir şekilde uygulanabilir.



