6 günde 5 kilo verin! Yulaf diyeti açlık hissettirmeden zayıflatıyor

Yulaf diyeti yaparak açlık hissetmeden hızlı kilo verebilirsiniz.

Diyetlerin vazgeçilmez bir parçası olan yulaf, birbirinden lezzetli tariflerle hazırlanan çok yönlü bir besindir öyle ki yulafla tamamen sağlıklı bir kurabiye bile yapabilirsiniz.

Yulaf, lif içeriği yüksek bir besin olduğundan daha uzun süre tokluk sağlar. Bu diyeti harika yapan şeyde budur. Fazla açlık hissetmeden hızla kilo vermenizi sağlar.

Hem de kısa sürede...

Düzenli ve doğru bir şekilde yapılırsa, yulaf diyeti 6 günde 5 kiloya kadar kaybetmenizde size yardımcı olabilir. Öğünler düşük kalorili ve az yağlı olup, sağlıklı gıdalardan oluşmaktadır.

Besin değerleri yüksek, ekonomik ve çok yönlü bir besin olan yulaf, sağlıklı karbonhidratlar ve lif açısından zengindir. Bu da onu, kilo vermek isteyenler için iyi bir öğün seçeneği yapar. Yulaf diyeti nasıl yapılır? Yulafın sağlık için faydaları nelerdir? Yulaf Kilo verdirir mi? Tüm bu soruların cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz…

YULAF DİYETİ İLE 6 GÜNDE 5 KİLO VERİN

Yulaf diyeti, adından da anlayabileceğiniz gibi yulaf tüketimini temel alır. Ancak, yulaftan daha fazlasını da içermektedir. Ayrıca, yulaf diyeti yaparken iki temel aşamadan söz edilebilir:

Kilo verme aşaması: Günde üç öğün yulaf tüketilir. Bu süre boyunca, yulaf ezmeli tarifler ve atıştırmalık olarak meyve tüketilebilir.

Günde üç öğün yulaf tüketilir. Bu süre boyunca, yulaf ezmeli tarifler ve atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kilo koruma aşaması: Birinci aşama bittikten sonra, günde 1-2 öğünde yulaf tüketilir. Diğer öğünlerde, az yağlı ve sağlıklı besinler tüketilmelidir. İkinci aşama, daha fazla sebze ve meyve içerir.

Yulaf diyeti, günde 2 ana öğünde yulaf tüketmeyi içeren 6 günlük bir diyet planıdır. Bu, iki aşamadan oluşan diyetin ikinci aşamasına benzemektedir.

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YULAF DİYETİNİN AVANTAJLARI

Yulaf diyeti, fazla açlık hissetmeden zayıflamanızı sağlar.

Tek yönlü beslenme gibi görünse de doğru öğün planlarıyla ideal şekilde zenginleştirilebilen bir diyettir.

Yulaf diyetiyle sağlıklı kilo vermeniz mümkündür.

Öğünler yulaf temelli olsa da çok farklı tariflerle lezzetli öğünler hazırlanabilir

Kısa sürede kolayca kilo vermenizi sağlar.

Hafif bir egzersizle yağdan kaybetmenizi sağlar.

Doğru uygulandığında kalıcı kilo vermenizi sağlar.

YULAFIN FAYDALARI

Yulaf, yüksek lif ve protein kaynağıdır. Kepekli tahıllardandır ve sağlıklı bir diyetin parçası olabilir.

Suda pişirilmiş yarım fincan yulaf ezmesi aşağıdaki besinleri içerir:

2 gram diyet lifi

3 gram protein

Yulaf ayrıca önerilen günlük kalsiyum miktarının yüzde 2'sini ve demirin yüzde 6'sını içerir. Kalorileri düşüktür ve sadece 1,5 gram yağ içerirler.

Buda, yulafı özellikle kilo vermeye çalışan biri için oldukça değerli gıda yapmaktadır. Yulaf ezmesi yemenin faydaları arasında kalp hastalığı ve kolorektal kanser riskinizi azaltmak yer alır. Yulaf gibi tam tahıllar da kan basıncını düşürmeye ve sindirime yardımcı olabilir. Yulaf ezmesi kesinlikle sağlıklı bir diyetin parçası olabilir.

Yüksek antioksidan içeriğe sahiptir: Yulaf diyetinin temel bileşeni olan yulaf; antioksidanlar yönünden zengindir. Bu antioksidan gruplarından bazıları, kan basıncını düşürmede faydalıdır ve iyi bir kan akışı sağlar. Ayrıca, iltihap önleyici özellikleri de vardır.

Yulaf diyetinin temel bileşeni olan yulaf; antioksidanlar yönünden zengindir. Bu antioksidan gruplarından bazıları, kan basıncını düşürmede faydalıdır ve iyi bir kan akışı sağlar. Ayrıca, iltihap önleyici özellikleri de vardır. Kolesterolü dengeler: Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden başında gelmektedir. Ve kolesterol, kalp hastalıklarında en önemli risk faktörlerinden biridir. Yulafın içerdiği lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden başında gelmektedir. Ve kolesterol, kalp hastalıklarında en önemli risk faktörlerinden biridir. Yulafın içerdiği lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kan şekerini dengeler: İnsülin hormonuna karşı duyarlılığın azalması ile birlikte ortaya çıkan şeker hastalığında, kan şekeri seviyelerinin dengede olması önemlidir. Yulaf, şeker hastaları ve fazla kilolu olan kişilerde, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca, insülin hassasiyetini de arttırabilir.

İnsülin hormonuna karşı duyarlılığın azalması ile birlikte ortaya çıkan şeker hastalığında, kan şekeri seviyelerinin dengede olması önemlidir. Yulaf, şeker hastaları ve fazla kilolu olan kişilerde, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca, insülin hassasiyetini de arttırabilir. Kilo vermenizi sağlar: Yulaf, tok tutan bir besindir ve kilo vermeye yardımcı olur. Sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı seçeneği olmasının dışında, aynı zamanda tok tutar. İçerdiği antioksidanlar, tokluk hissini arttırabilir. Ayrıca, beta-glukan içeriği de tokluk hormonunu arttırarak, obezite riskini azaltabilir.

Yulaf, tok tutan bir besindir ve kilo vermeye yardımcı olur. Sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı seçeneği olmasının dışında, aynı zamanda tok tutar. İçerdiği antioksidanlar, tokluk hissini arttırabilir. Ayrıca, beta-glukan içeriği de tokluk hormonunu arttırarak, obezite riskini azaltabilir. Kabızlığı önler: Kabızlık, oldukça yaygın bir sorundur. Lif açısından zengin dış tabakası, kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. 3 ay devam eden bir çalışmada, her gün düzenli olarak yulaf tüketen grubun kabızlık probleminin ortadan kalktığı bulunmuştur. Yulaf diyeti yapmak, kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler için de iyi olabilir.

Kabızlık, oldukça yaygın bir sorundur. Lif açısından zengin dış tabakası, kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. 3 ay devam eden bir çalışmada, her gün düzenli olarak yulaf tüketen grubun kabızlık probleminin ortadan kalktığı bulunmuştur. Yulaf diyeti yapmak, kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler için de iyi olabilir. Kalp sağlığını korur: Yapılan çalışmalar, yulafın kalp hastalıklarını önleyen antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermiştir. Kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterol seviyelerini yükseltir. Bitkisel bileşenleri de kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketmek kalbi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir.

Kahvaltı ve öğle yemeği için yulaf ezmesi ana yemeğinizdir.

Yanında az miktarda yağsız süt ve biraz meyve eklenmesine veya yenilmesinin yanı sıra az yağlı yoğurda izin verir. Tarçın da lezzet için harika bir katkıdır.

Sabahları genellikle taze meyvelerden oluşan bir atıştırmalık ve öğleden sonraları çiğ sebze veya kuruyemişlerden oluşan bir atıştırmalık yiyeceksiniz.

Akşam yemeği için, plana bir tür ızgara tavuk, balık, küçük bir yağsız biftek ve hatta kabak kızartması ile hindi burgeri dahildir.

6 günde 5 kilo verdiren yulaf diyeti;

İlk 2 gün boyunca tüm ana öğünlerde yulaf tüketerek başlar.

3-4.günlerde günde en az 2 öğünde yulaf ezmesi tüketilir.

5-6. Günlerde sadece bir öğün yulaf tüketilmelidir.

İlk 2 gün boyunca günlük 1200 kaloriye kadar alınmalıdır.

3 ve 4.günlerde 1200-1400 kalori arası alınabilir, son iki günde de 1400-1600 kalori arası alınmalıdır.

Bu diyetin prensibi, yulafın sindirim için harika olan lif sağlamasına dayanır. Bu lif, bağırsaktaki yağ ile bağlanarak, yağların emilimini engellemeye de yardımcı olabilir.

Herhangi bir diyet listesinde olduğu gibi, yulaf diyeti yaparken düzenli olarak egzersiz yapmanız önerilir. Bu, gün içerisinde yakılan kalori miktarını arttırır ve potansiyel kas kütlesi kaybı riskini azaltacaktır.

1 HAFTALIK YULAF DİYETİ LİSTESİ

Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için temel bileşen yulaf ezmesidir. Yulaf diyeti yaparken, önerilen yulaf miktarı yarım su bardağıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, yulaf diyeti;

1 ve 2. günlerde 3 öğün yulaf

3 ve 4. günler 2 öğün yulaf

5 ve 6. günler 1 öğün yulaf

Bu öğünleri hazırlarken, aşağıdakileri uygulayabilirsiniz:

Yulafı az miktarda yağsız süt ve meyve ile birlikte tüketebilirsiniz. Tarçın da lezzetli bir katkı maddesidir.

Meyve ile birlikte sabahları, kuru yemişle birlikte öğle ve akşam yemeğinde tüketilebilir.

Akşam yemeğinde ızgara tavuk, yağsız et ya da ızgara kabak gibi seçenekler ile birlikte tüketilebilir.

Atıştırmalık olarak, düşük kalorili bir tatlı olarak hazırlanabilir.

Yulaf ezmesi, süt ve yumurta kullanılarak lezzetli pankekler hazırlanabilir.

Meyve ve yulaf ile sağlıklı bir kahvaltı smoothie’si hazırlanabilir.

Ev yapımı sebze burgerler hazırlamak için ekmek yapımında kullanılabilir.

Yulaf doğal olarak glütensiz olmasına rağmen, bazen glüten bulaşması yaşanır. Bunun nedeni, glüten içeren diğer tahıllarla aynı ekipman kullanılarak hasat edilip işlenebilmeleridir.

YULAF DİYETİ İLE İLGİLİ BAZI UYARILAR

Yulaf ve yulaf ezmesi genel sağlığınız için bir takım faydalar sunar. Ancak yulaf ezmesi diyetini yerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Her zaman olduğu gibi, herhangi bir diyet planına başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu, yulaf ezmesi gibi sağlıklı kabul edilen gıdalardan oluşan bir diyet planını içerir.

Yulaf ezmesi diyeti çok düşük kalorili bir diyettir ve bazı doktorlar sağlıklı bir diyet sürdürmek için kalori sayısını çok düşük olmamasını önerir. Bu nedenle, yulaf ezmesi diyet planında listelenen gıdalardan daha fazlasını ekleyerek her gün ihtiyacınızı olan kaloriyi almaya çalışın.

Yulaf ezmesi diyeti kısıtlayıcıdır. Her gün bir veya iki öğün yulaf ezmesi yemenin monotonluğu, buna bağlı kalmayı zorlaştırabilir. Bu nedenle yulafla yapılabilecek sağlıklı yiyecekler için geniş tarif listesinden faydalanmak gerekir.











