Yulafın bilinmesi gereken 8 faydası
Diyet liselerinin vazgeçilmezi olan ve aynı zamanda oldukça sağlıklı olan yulaf, vücudumuz için bolca lif,protein, vitaminler ve mineraller içeriyor. Bunların yanı sıra kalbi koruyor ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı oluyor. Yulaf tüketmek için bir çok neden varken tatsız tuzsuz olarak görülen yulafı tüketmemek için hiç bir neden yok. Farklı tariflerle yulafı lezzetlendirmek mümkün.
11 Şubat 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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7'den 70'e hemen hemen herkesin tüketmesi gerektiği yulaf, bir çok tarifle lezzetli bir öğün haline getirilebilir. Yulafın bilinmeyen ve bilinmesi gereken 8 faydası için haberimize göz atın.
Yulafın bilinmesi gereken 8 faydası
- Sindirimi rahatlatır ve kabızlığı önler. Bağırsak hareketlerini düzenler.
- Cildi korur ve onarır. Cilt bozukluklarına iyi gelir.
- Tokluk hissi yaratır ve kilo vermeyi sağlar.
- Kan şekeri seviyesini düşürür. Diyabet hastaları için birebirdir.
- Kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.
- Antioksidan bakımından zengindir. Bu da vücudu korur.
- Ağrı kesici ve koku giderici özellikleri de vardır.
- Güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Diğer tahıllara göre daha fazla protein ve yağ içerir. Vitaminler ve mineraller açısından da zengindir.