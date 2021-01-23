Yulafın faydaları ve zararları nelerdir?

Vücuda pek çok faydası bulunan bir tahıl çeşidi olan yulaf, gluten içermez. Özellikle de bu yönüyle sağlığa önemli katkı sunan bir tahıl olma özelliği taşır. Çoğunlukla kahvaltı şeklinde tüketilen yulaf'ın sahip olduğu besin değeri çok yüksek ve sağlıklı bir yiyecek olma özelliği taşır.

Yulaf; kurabiye, bisküvi, ekmek, kahvaltı gevrekleri, granola barları, probiyotik içeren içecekler, bebek maması gibi pek çok besin ürününde kullanılır. Sağlık adına pek çok faydası olduğu bilinen çok kıymetli besin maddeleri arasında yer alır.

Yulafın Vücuda Sağladığı Faydalar;

Bağışıklığı güçlendirir,

Kalbin sağlığının korunmasına fayda sağlar,

Kandaki kolesterol seviyesini düzenler,

Sindirim sistemiyle birlikte kan şekeri seviyesini normale düzeylere dönüştürür,

Cilt sağlığının korunmasında önemli faydaları vardır,

Diyet yapanların kilo vermesini kolaylaştıran bir besin türüdür,

Kolon kanseri riskini en aza indirger,

Yulafın vücuda zararları;

Yulaf tüketimi, sağlıklı durumdaki bireylerde pek de zararlı olan nitelikteki olumsuz etkiyi pek yaratmaz. Ancak yulaf tüketimi bazı insanlarda şişkinliğe ve gaza neden olabilmektedir. Bunun haricinde avenin duyarlılığı söz konusu olan kişilerin yulaf tüketiminden kaçınmasının gerekliliği söz konusudur.

Bunun en önemli sebebi ise bu kişilerde yulaf tüketiminin, sindirim sistemi sağlık problemlerine neden açması olmaktadır. Yulaf tüketiminin zararları ile alakalı olarak çok net bir şey söylenmesi mümkün olmamaktadır. Bunun beraberinde bir bireyde herhangi bir sindirim sistemi problemi kendisini gösteriyor ise bu durumda doktora danışılmasında büyük bir yarar olacaktır.

En merak edilen soruların başında hiç şüphesiz yulaf ne işe yarar sorusu gelir. Bu sorunun pek çok cevabı vardır. Ancak insanların ilgisini en fazla çeken konu yulafın kilo vermeye yardımcı olan yönüdür. Bu bakımdan yulaf ne işe yarar sorusuna verilebilecek en kısa ve yararlı cevaplardan biri; düzenli olarak yulaf tüketiminin, metabolizmanın hızlanmasına etki sağladığı ve bu sayede kilo vermeye destek olmasıdır.

Özellikle de kahvaltı esnasında düzenli olarak yulaf tüketimi, gün içinde fazla kalori alımının önlenmesinde önemli bir önleyici rol üstlenecektir. Yulafın içeriğinde bulunan yavaş karbonhidratlar aynı zamanda damak tadını düzenler, anksiyeteyi azaltarak kan şekerini dengeler.

Yulafın içeriğindeki besin değeri sayesinde metabolizma önemli ölçüde hızlanır. Bu durum vücutta yağ ve zararlı madde tutumu seviyelerini önemli ölçüde azaltır. Tüm bunların yanı sıra aşırı yemek yeme isteğini de bu sayede durdurmuş olur.

Yulaf nasıl tüketilmeli?

Yulaf işlenme biçimleri birbirinden farklı olmaktadır. Bu kapsamda yulaf piyasada çok çeşitli formlarda bulunabilmektedir. Birbirinden farklı olan bu formlardaki besin içerikleri nispeten birbirine benzer nitelikte olsa da bunların kan şekeri üzerindeki etkileri aynı olmamaktadır.

Kabuğu çıkarılmış olan yahut kesilmiş formlarda olan ve en az işlenmiş durumdaki yulafın sindirimi daha uzun sürer. Bundan dolayı çok işlenmiş durumdaki yulafa göre glisemik indeksi daha düşük seviyelerdedir. Yulafın tüketilebilecek çeşitli formları bulunuyor. Bunlar;

Kesilmiş yulaf (İrlanda yulafı) formu: Kabuğu çıkarılmış tane şeklindeki yulafın çelik bıçak kullanılarak iki yahut üç parçaya kesilmesiyle elde edilir.

Kabuğu çıkarılmış tane şeklindeki yulafın çelik bıçak kullanılarak iki yahut üç parçaya kesilmesiyle elde edilir. Kabuğu çıkarılmış yulaf taneleri: Yulafın dış kabuğunun çıkarılması sonucunda elde edilen tane şeklindeki halidir. Kalın bir pirinç tanesine benzerlik gösterir.

Yulafın dış kabuğunun çıkarılması sonucunda elde edilen tane şeklindeki halidir. Kalın bir pirinç tanesine benzerlik gösterir. Yulaf kepeği: Sindirimi oldukça zor, kalorisi son derece düşük ve pişirmesi basittir.

Sindirimi oldukça zor, kalorisi son derece düşük ve pişirmesi basittir. Yulaf ezmesi: Kabuğu çıkarılmış haldeki yulafların buharda pişirilerek ezilmesiyle yassı hale getirilmesinin ardından raf ömrünü uzatmak için kurutulmasıyla elde edilir. Satın alırken ilave şeker olup olmadığının kon trolü yararlı olacaktır.

Kabuğu çıkarılmış haldeki yulafların buharda pişirilerek ezilmesiyle yassı hale getirilmesinin ardından raf ömrünü uzatmak için kurutulmasıyla elde edilir. Satın alırken ilave şeker olup olmadığının kon trolü yararlı olacaktır. İskoç yulafı : Kesilmiş durumdaki yulafların daha ince öğütülmüş formudur. Pişirildiği takdirde lapaya benzeyen bir kıvam alır.

: Kesilmiş durumdaki yulafların daha ince öğütülmüş formudur. Pişirildiği takdirde lapaya benzeyen bir kıvam alır. Yulaf unu: Kabuğu çıkarılmış olan yulaf tanelerinin öğütülmüş formudur. Kesilmiş olan yulaftan yahut İskoç yulaftan da elde edilmektedir.





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