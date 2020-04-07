Yemek Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır?

Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır?

Yemek

Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır?

Sağlıklı ve doyurucu atıştırmalıklar arıyorsanız yulaflı fit bisküvi tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için yulaflı fit bisküvi tarifi arıyor ya da yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Yulaflı fit bisküvi tarifi, yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

07 Nisan 2020, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Diyet listenizi bozmayacak olan yulaflı fit bisküvi tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için yulaflı fit bisküvi tarifi arıyor ya da yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Yulaflı fit bisküvi tarifi

Yulaflı fit bisküvi malzemeleri

  • 200 gram yulaf ezmesi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 3 dal taze kekik
  • 3 dal taze nane
  • 3 dal taze biberiye
  • 8 yemek kaşığı sıcak su

Yulaflı fit bisküvi yapılışı

Yulaf ezmesi, zeytinyağı, bir tutam kadar tuz ve ince kıydığınız otları mutfak robotundan geçirin. Karıştırmaya devam ederken hamur toparlanmaya başlayıncaya kadar su ilave edin. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla 5 mm inceliğinde açın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbı ile parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.

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