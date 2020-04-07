Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır?
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07 Nisan 2020, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Yulaflı fit bisküvi tarifi
Yulaflı fit bisküvi malzemeleri
- 200 gram yulaf ezmesi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- 3 dal taze kekik
- 3 dal taze nane
- 3 dal taze biberiye
- 8 yemek kaşığı sıcak su
Yulaflı fit bisküvi yapılışı
Yulaf ezmesi, zeytinyağı, bir tutam kadar tuz ve ince kıydığınız otları mutfak robotundan geçirin. Karıştırmaya devam ederken hamur toparlanmaya başlayıncaya kadar su ilave edin. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla 5 mm inceliğinde açın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbı ile parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.