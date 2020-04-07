Yulaflı fit bisküvi tarifi: Yulaflı fit bisküvi nasıl yapılır?

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Yulaflı fit bisküvi tarifi

Yulaflı fit bisküvi malzemeleri

200 gram yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

3 dal taze kekik

3 dal taze nane

3 dal taze biberiye

8 yemek kaşığı sıcak su

Yulaflı fit bisküvi yapılışı

Yulaf ezmesi, zeytinyağı, bir tutam kadar tuz ve ince kıydığınız otları mutfak robotundan geçirin. Karıştırmaya devam ederken hamur toparlanmaya başlayıncaya kadar su ilave edin. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla 5 mm inceliğinde açın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbı ile parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.