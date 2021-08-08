Yumruğuyla tarihi değiştirdi

Spor tutkusu aileden geliyor

Bursa’da doğan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli, 10 yaşındayken futbola merak sardı. Ancak Trabzon’da oynayacak takım bulamadı. Judocu teyzesinin eşi Cahit Süme, boksu denemesini önerdi. Şoförlük yapan ve futbola düşkün babası boksa sıcak bakmıyordu. Ancak annesi Songül Sürmeneli de tekvando eğitmeni olan Busenaz, boksta kendini buldu. O tarihten itibaren antrenörlüğünü yapan Süme ile kendilerine tek bir hedef koydular: Olimpiyat şampiyonluğu. İşte o “verdiği sözleri tutmasıyla ünlü” Busenaz, dediğini yaptı. İlk kez katıldığı olimpiyatlarda 69 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

Covid-19' da nakavt etti

Çinli rakibi Hong Gu’yu yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısı ile hem ülkenin ilk olimpik şampiyon kadın boksörü oldu hem de ülkeye bokstaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Ayrıca en son 17 yıl önce halterci Nurcan Taylan’dan sonra altın madalya kazanan ikinci olimpik kadın sporcumuz olarak da tarihe geçti. Geçen yıl martta olimpiyat elemeleri için gittiği Londra’da COVID-19’a yakalanan Busenaz, Tokyo için Ordu’da kamp yaptı. Kamptan ayrılırken de spor salonundaki aynaya “Sevgili çocuklar, arkadaşlar idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz” notunu bırakmıştı.

Busenaz Sürmeneli’nin ilk sözleri “Hiç ağlamak istemiyordum yenilsem de yensem de. Ama marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. İnanılmaz mutluyum” oldu.

Maç sonrası çok duygulanan Busenaz Sürmeneli, tebrik için ringin yanına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun elini öptü. Kasapoğlu, “Biz tarih yazıyoruz, tarih de bugünü yazacak” dedi.

Erdoğan'a adadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli’yi telefonla tebrik etti. Erdoğan, “Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum” dedi. Sürmeneli, “2013 senesinde dünya şampiyonu olduğumda küçücük çocuktum. O zaman Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum” dedi.

3 dünya şampiyonluğu

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun Busenaz Sürmeneli, 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez de Avrupa üçüncülüğü kazandı. Yaklaşık 30 turnuvada şampiyonluğa ulaştı, 79 kez milli müsabakalara katıldı.

En büyük şansı annesi

Dört kardeş olan Busenaz Sürmeneli’nin lisanslı tekvandocu olan annesi Songül Sürmeneli, “Çocukluğundan beri hep çalıştı ve kazandı” dedi. Busenaz’ın ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ve boks partneri Bilge Kağan Kanlı, sevinçlerini birlikte paylaştı. Tuğçenaz da boksla ilgileniyor. Türkiye üçüncülük derecesi var. Busenaz’ın “Başarılarımın arkasındaki görünmez meleğim” dediği annesi, “Kızıma madalyası için evde yer hazırlıyoruz” dedi.

Sırr 'B Ruhu'

Busenaz Sürmeneli de geçen hafta okçulukta altın madalya kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz gibi spor kariyeri yöneten ajanslardan biriyle çalışıyor. KagMedia Sports ajansına bağlı Busenaz, olimpiyatlara antrenörü, psikoloğu ve sağlık ekibiyle yaptığı ortak programla hazırlandı. Bu ajanslar, sporcuları bir marka haline getiriyor. Sporcuların özel sloganları oluyor, maçlarda imza hareketleri oluyor. Busenaz’ın sloganı ‘B Spirit’ oldu, yani ‘B Ruhu’. Busenaz’ın galip geldiği maçların sonunda da yaptığı bir dans hareketi var.

Destansı kadınlar

51 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (25), dün kazandığı gümüş madalya ile kadınlar boksta Türkiye’nin ilk madalyasını elde etti. Ayrıca Çakıroğlu Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör de oldu. Madalya sıralamasında dün güne 47’nci sırada başlayan Türkiye, Sürmeneli’nin kazandığı altın ve Çakıroğlu’nun kazandığı gümüş madalya sonrasında 32’nci sıraya yükseldi.