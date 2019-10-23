Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, kadınlarda yumurta dondurma işlemiyle ileri yaşlarda da bebek sahibi olmanın artık mümkün olabileceğini belirtti.

Yaş almayla birlikte kadınlarda yumurtalık rezervi ve kalitesi düşer ve çocuk sahibi olmada engeller ortaya çıkar. Araştırmalar, kadınlarda 40 yaşından sonra çocuk sahibi olma başarısının ciddi oranda düştüğünü ortaya koyuyor.





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İleri yıllarda doğum yapmayı düşünen kadınların tercih edeceği bir teknik. Şu an doğum yapmayı düşünmeyen ya da sonraki yıllarda ikinci kez anne olmayı garanti altına almak isteyen kadınlar için uygun bir seçenektir. Bu teknikle kadınlardan alınan yumurtalar dondurularak saklanabilir ve istenildiği zaman kullanılabilir.

Erken menopoz riski taşıyan genetik hastalıklarda, düşük over rezervi olan kadınlar, kanser geni taşıyan ve erken dönemde yumurtalıklarını kaybedecek kadınlarda yumurta dondurma işlemi yapılır.

Kötü huylu bir hastalığa yakalanan bekar kadınlar veya farklı tanılar ile kemoterapi tedavisi alması gereken kadınla tedavi almadan önce yumurtalarını daha sonra kullanmak için dondurabililer

Çift taraflı endometriozisi olan veya endometriozis nüksü olan ve ameliyat gereken hastalar endometriozis ameliyatı öncesi erken menopoz riskine karşı yumurtalarını dondurabilirler.

Sağlık bakanlığı yönetmeliğine göre kimler dondurabilir?

Yakın bir zamanda revize edilen yönetmeliğe göre kanser tedavisi nedeniyle kadının üreme hücreleri için zararlı olan radyoterapi ve/veya kemoterapi almak durumunda olması, üreme fonksiyonlarının kaybına sebep olacak ciddi bir ameliyat geçirilecek olması veya yakın zamanda evlilik planı olmayan kadınlarda düşük yumurtalık rezervi tanısı konması gibi bazı özel şartlarda yumurta dondurma işlemi yasal olarak uygulanabilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yumurta dondurma işlemi için başvuran hasta, adetinin 2. günü doktora gelir ve tedavi süreci başlar. Bu süreçte hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilir ve normalin üzerinde yumurta üretmesi sağlanır. Takip sürecinde hasta doktora 3-5 kez gelir. Her kontrolde muayene yapılır, hormon düzeylerine bakılır ve bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılır ve yaklaşık 15 dakika sürer. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olur ve gündelik hayatına devam edebilir.

Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır.

Gebelik istenildiği zaman, doktora başvuran hastanın yumurtaları çözdürülür ve tüp bebek işlemine başlanır.



