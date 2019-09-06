Yumurtalık rezervi yaşam şartlarından, beslenmeden, stresten, çevresel toksik maddelerden zaman içerisinde ciddi şekilde etkilenebiliyor. Kadınlar hastalıklar ve geç hamilelik gibi nedenlerle yumurta koruma yöntemine başvuruyor. Yumurta dondurma işlemi olarak da bilinen bu yöntem son yıllarda kadınların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İşte Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken 5 şey…

Gittikçe artan sayıda kadın çeşitli nedenlerle yumurtalarını donduruyor. Bununla birlikte, yumurtalarını korumayı düşünen kadınlar için çok az yol gösteren kaynak var.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların yumurtalarını dondurmadan önce göz önünde bulundurmaları gerekenleri anlattı.

KAÇ YAŞINDAN ÖNCE YUMURTA DONDURMALIYIM?

Daha önce dondurulmuş yumurtalardan en yüksek canlı doğum oranlarının, 30 yaşından önce bu işlemi yaptıran kadınların yumurtalarından alındığını belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen kadınların yumurtalarını dondurdukları yaş ortalamasının çoğu kadın için 30'larının sonları ve 40’lı yılların başı olduğunu ifade etti. Görgen, yumurta dondurma yaşı ile ilgili şunları söyledi:

“Gelecekte olacak bir doğum için en iyi başarı şansına sahip olmak için, 36 yaşından önce yumurtalarınızı dondurmanız en iyisi olacaktır. Bu sayede sakladığınız yumurtalar dondurulma işlemiyle yeterli kalitede kalır ve bu yumurtaları gelecekte kullanabilirsiniz.”

YUMURTALAR NE KADAR SÜREYLE SAKLANABİLİR?

Türkiye’deki yasal düzenlemeler, yumurtaların sadece 5 yıl donmuş olarak kalmasına izin veriyor.

KAÇ ADET YUMURTA DONDURMALIYIM?

Görgen, “Dondurduğunuz yumurta ne kadar çoksa ve yumurtalar kaliteli olduğu sürece, gelecekte canlı bir doğum yapma olasılığınız o kadar yüksek olur. Son veriler, 34 yaşındaki bir kadının yüzde 75 oranda canlı doğum şansına sahip olması için 10 yumurtayı dondurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak 37 yaşında bu işlemi yaptıran bir kadının 20 yumurtayı dondurması gerekirken, 42 yaşındaki bir kadının aynı başarı şansına sahip olması için 61 yumurtayı dondurması gerekiyor.” dedi.

YUMURTA DONDURMA NE KADARA MALOLUR?

Türkiye'de yumurta toplama ve dondurma masrafları 7-10 bin TL civarında. Yumurtaları depolama maliyetlerini de eklemek gerekiyor. Yumurta depolama maliyeti ise yılda ortalama 900 lira.

DENEYİMLİ BİR KLİNİĞE BAŞVURUN

Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız, prosedürle ilgili çok fazla deneyime sahip bir klinik bulun. Kliniğe, yumurta dondurma işlemindeki başarı oranları ve bunu nasıl sağladıklarıyla ilgili sorular sorun.