Türkiye’de menopoz yaşının 48-49 yaş civarında seyrettiğini belirten Dr. Yazıcıoğlu, menopoz dışında gebelik durumunu ertelemek zorunda kalan kadınlarda da yumurtalık yetmezliğinden dolayı hamile kalamamanın sorun teşkil ettiğini ifade etti.

İŞLEM SÜRESİ 10 DAKİKA

İHA'nın haberine göre, yumurtalık yetmezliği dışında, yumurtalık fonksiyonları korunsa bile, 35 yaşın üzerinde yumurta enerjisinin düştüğünü, yumurtada genetik hasarlanmaların ve DNA kırıklarının oluşması nedeniyle gebelik oluşma olasılığının giderek azaldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu gibi nedenlerle artık ülkemizde de yumurta dondurma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Tüp bebek tedavisine benzer şekilde yaklaşık 7-8 günlük bir yumurta geliştirme tedavisi sonrasında, yumurtaların ilaçlarla geliştirilmesi sonrasında genel anestezi adı altında hasta uyutularak, ağrısız bir şekilde, 10 dakika gibi bir sürede yumurtaların toplanması ve uygun işlemlerden geçirildikten sonra dondurma işleminin yapılarak saklanması şeklinde olabilmektedir. Hasta kendisi açısından ne zaman gebelik planlaması uygunsa, geldiğinde yine bu yumurtaları spermle birleştirerek, embriyo oluşturarak, tüp bebek tedavisi yapmış gibi transferini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır" dedi.

KANSER NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA DA UYGULANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu kural gereği Türkiye’de yumurta saklama süresinin 5 yılla sınırlı olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, geç yaşta hamile kalmaya etki edecek nedenler dışında, lenfoma ve çeşitli kanser tedavileri nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi görebilecek hastalarda da tıbbi kurul kararlarıyla yumurta dondurma işlemi yapıldığına dikkat çekti. Yazıcıoğlu, yumurta dondurma işlemiyle, bu tür hastaların gelecekteki üreme fonksiyonlarını korumanın da mümkün olduğunu sözlerine ekledi.