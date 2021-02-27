Yumurta, en yeni teknolojilerle çiftlikten sofraya geliyor

Güres Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Güres “Şirketimiz kurulduğundan beri tüketici memnuniyeti ve sağlığı birinci önceliğimizdir. Sağlıklı gıda için hep daha iyisini hedefledik, hayvan refahı, temiz çevre ve gıda güvenliği için en yeni teknolojileri kullanıyoruz” dedi.

1963 yılında, Ahmet Remzi Güres’in Saruhanlı ’da kurduğu tavuk çiftliğinde, 600 tavuk ile başlayan sofralık yumurta üretimi, bugün tam otomatik yumurta üretim tesisinde geçekleştiriliyor. Mehmet Mustafa Güres, yumurtanın bireyin doğal ihtiyacı olan tüm besin değerlerini içerisinde bulundurduğunu belirterek bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı ve dirençli kalmak için günde en az bir yumurta tüketilmesi gerektiğini ve son yıllarda tüketicinin gözdesi olan bıldırcın yumurtasının da protein açısından zenginliği ve içerdiği yüksek besin değeri nedeniyle tüketici tarafından tercih edildiğini söyledi.



