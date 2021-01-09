Yumurta salatası nasıl yapılır? Yumurta salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz yumurta salatası tarifi tam bir şifa deposu. Yumurtasız yaşayamayanlar yumurta salatası nasıl yapılır merak ediyor. Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumurta salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
09 Ocak 2021, Cumartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Bol yeşillikli ve baharatlı bir yumurta salatasına kim hayır diyebilir ki! Sevdiklerinize hazırlamak için yumurta salatası tarifi arıyor ya da yumurta salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurta salatası tarifi ve yapılışı haberimizde.
Yumurta salatası tarifi
Yumurta salatası malzemeleri
- 4 tane yumurta
- 1/2 limon suyu
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1/4 çay kaşığı pul biber
- 1 tane yeşil soğan
- 2 - 3 dal maydanoz
- 3 - 4 yaprak taze nane
Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.