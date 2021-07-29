Yumurta toplama ağrılı bir işlem midir?

Tüp bebek çok sayıda enjeksiyon ve çok sayıda kan alımı gerektirir. Genel olarak konuşursak, çoğu kadın iğne korkusu olsa bile, bebek sahibi olmak için iğne korkusuyla rahatlıkla baş edebilir.

Tüp bebek tedavisinin adımları

Tüp bebek tedavisi, döngünün zamanlamasını kontrol etmek için işlemden kısa bir süre önce doğum kontrol hapları veya benzeri ilaçları almanızla başlar. Hapların seyri bittiğinde, bir ultrason yapılır. Bu, daha sonra karşılaştırma için yumurtalıklarınızın temel muayenesidir.

Tüp bebek döngünüz başladığında, yumurtalıklarınızı birden fazla yumurta üretmeye teşvik etmek için sekiz ila on iki gün boyunca bir ilaç karışımının günlük dozlarını nasıl uygulayacağınız konusunda bilgilendirilirsiniz.

Tam olarak ne acıtır ve ne kadar sürer?

Kan almak için yaklaşık iki günde bir kliniği ziyaret edeceksiniz. Bu zamanda, üreme döngünüzün neresinde olduğunuzu belirlemek için bir vajinal ultrason uygulanır.

Folikülleriniz istenen boyuta ulaştığında, son bir insan koryonik gonadotropin (hCG) veya "tetikleyici" atış olarak da adlandırılan Ovidril enjeksiyonu, yumurtaların tamamen olgunlaşmasına yardımcı olacaktır. Bu süre zarfında biraz şişkinlik ve küçük kramplar yaşayabilirsiniz, ancak şiddetli olmaz.

Yumurta toplama nasıl hissettirir?

Yumurtaları almak için 15 dakikalık işlem için IV sedasyon verilir ve böylece herhangi bir acı hissedilmez. Büyük olasılıkla birkaç saat içinde eve gidebilir ve yumurtalar laboratuvarda döllenmek üzere belirlenmiş spermlerle birleştirilir.

Beş veya altı gün içinde döllenmiş yumurtalar embriyolara dönüşür. Bu sırada bir veya daha fazla embriyo rahminize geri transfer edilebilir. Embriyolar transfer edildikten yaklaşık iki hafta sonra gebelik testi yapılır. Çoğu durumda embriyolar dondurulur.

Daha sonra, rahminiz doğal veya ilaçlı bir döngü yoluyla güzel bir astar geliştirdiğinde transfer edilebilirler. Buna FET (dondurulmuş embriyo transferi) döngüsü denir.



