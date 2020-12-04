Yumurta turşusu tarifi: Yumurta turşusu nasıl yapılır?

Yumurta ve turşunun faydaları yumurta turşusu tarifi ile buluyor. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurta turşusu tarifi arıyor ya da yumurta turşusu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurta turşusu yapılışı, malzemeler, püf noktaları ve tarifi haberimizde.

Yumurta turşusu tarifi

Yumurta turşusu malzemeleri

2,5 su bardağı su

4 su bardağı beyaz sirke

1/2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tuz

1 büyük kırmızı pancar (soyulmuş ve yarım santimlik parçalar halinde doğranmış)

4 adet haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta

Yumurta turşusu yapılışı

Sirke, şeker, tuz ve 2,5 su bardağı suyu geniş bir tencerede, şeker ve tuzun çözünmesi için karıştırarak kaynatın. Tencereye pancarı ilave edin ve ateşi kısıp pancar yumuşayana dek yaklaşık 25-30 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ardından soğumasını bekleyip tenceredeki suyu kapaklı bir kavanoza süzerek dökün. Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurtaları kavanozdaki suya ekleyin ve süzgeçte kalan pancarı başka yerde kullanmak üzere kenara ayırın. Servis yapmadan önce 2 saat soğutun.



