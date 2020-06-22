Yumurtaları kırılan kuğu üzüntüden öldü
İngiltere Manchester’da bir kanalda yaşayan anne kuğu, gözü gibi baktığı yumurtaları vicdanları kör olmuş saldırganlar tarafından taşla kırılıp öldürüldüğü için üzüntüden öldü. Kuğunun yumurtalarını kıran saldırganlar aranıyor.
22 Haziran 2020, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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İngiltere Manchester’daki kanalda yaşayan bir kuğunun 6 yumurtası olmuştu. Yumurtalardaki yavrularına gözü gibi bakıyordu. Ancak geçen haftalarda bir grup saldırgan, yumurtaların üzerine tuğla ve taşlar attı. 3 yumurta kırıldı. İçindeki yavrular öldü. Baba kuğu strese dayanamayıp başka yere gitti. Su tavukları ve ördekler de yalnız kalan anne kuğuyu dışlamaya başladı.
https://twitter.com/dailystar/status/1274679459551932417
Anne kuğu, zorbalık ve ölen yavrularının üzüntüsünden öldü. Saldırganlar aranıyor.
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