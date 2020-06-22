Yumurtaları kırılan kuğu üzüntüden öldü

İngiltere Manchester’daki kanalda yaşayan bir kuğunun 6 yumurtası olmuştu. Yumurtalardaki yavrularına gözü gibi bakıyordu. Ancak geçen haftalarda bir grup saldırgan, yumurtaların üzerine tuğla ve taşlar attı. 3 yumurta kırıldı. İçindeki yavrular öldü. Baba kuğu strese dayanamayıp başka yere gitti. Su tavukları ve ördekler de yalnız kalan anne kuğuyu dışlamaya başladı.









Anne kuğu, zorbalık ve ölen yavrularının üzüntüsünden öldü. Saldırganlar aranıyor.







