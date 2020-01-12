İngiltere'de anneliği geciktirmek isteyen kadınlar, yumurtalarının dondurulması konusunda uyarılıyor. Uzmanlar kadınlara ileri dönemde dondurulmuş yumurtadan istedikleri bir zaman bebek sahibi olacaklarını garanti etmiyor. İngiliz bilim insanları kadınların gerekli prosedürü uyguladıktan sonra gebe kalma şansının beşte birden daha az olduğunu keşfetti.

Dondurulmuş yumurtadan gebe kalma başarı oranı yüzde 18

Daily Mail'in haberine göre, Newcastle Doğurganlık Merkezi, yaptığı çalışmada İngiltere'nin 15 yıl öncesine kadar olan tüm IVF doğumları analiz edildi. 2000'li yılların ortalarında IVF doğumları başarı oranının yüzde 18 olduğu ifade edildi. Ancak uzmanlar, dondurulmuş yumurtadan gebe kalma prosedürüne başlamadan önce kadınların beş girişimde bulunabileceği konusunda uyarılması gerektiğini söylüyor.

Erken yaşta yaptırılmalı

Gebe kalma şanslarını artırmak için, kadınlardan yirmili yaşlarının başında yumurtalarını dondurması isteniyor. Prosedürden geçen büyük çoğunluk bunu 30'lu yılların sonlarında yapıyor. Bu da gebe kalma şasını düşürüyor.

Uzmanlara göre, doğurganlık kliniklerinin, kadınlara yumurta dondurmanın güvenli olduğunu bilgisini vererek anneliği çok uzun süre ertelemelerini teşvik ediyor. Bu da İngiltere'de kadınların üçte ikisinin 35 yaşını dolduruncaya yumurtalarını dondurmadığını gösteriyor.

Çalışmanın bulguları Edinburgh'daki Fertility 2020 konferansında sunuldu.

Leeds Fertility'den Dr. Mariano Mascarenhas, 'Yumurtaların erken yaşta saklanabilirse bebek sahibi olma şansının da artabileceğibi söyledi.