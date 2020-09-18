Bayat ekmeğin lezzetli hali: Yumurtalı ekmek tarifi

Sabah kahvaltısında farklı lezzetler denemek isteyenlere yumurtalı ekmek tarifi veriyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı ekmek tarifi arıyor ya da yumurtalı ekmek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı ekmeğin püf noktaları için "Yumurtalı ekmek tarifi, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek malzemeleri

Dilimlenmiş bayat ekmekler

3 adet yumurta

Tuz

Sıvı yağ

Yumurtalı ekmek yapılışı

Yumurtaları geniş bir kasede çırparak yeterince tuz ilave edin. Teflon tavada sıvı yağı kızdırın. Ekmeklerin her iki yüzünü yumurtaya bulayarak kızdırdığınız yağda kızartın.



