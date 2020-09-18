Yemek Bayat ekmeğin lezzetli hali: Yumurtalı ekmek tarifi

Bayat ekmeğin lezzetli hali: Yumurtalı ekmek tarifi

Yemek

Bayat ekmeğin lezzetli hali: Yumurtalı ekmek tarifi

Bayat ekmeklerini değerlendirmenin en kolay ve lezzetli yolu yumurtalı ekmek tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı ekmek tarifi arıyor ya da yumurtalı ekmek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı ekmeğin püf noktaları için "Yumurtalı ekmek tarifi, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

18 Eylül 2020, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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Sabah kahvaltısında farklı lezzetler denemek isteyenlere yumurtalı ekmek tarifi veriyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı ekmek tarifi arıyor ya da yumurtalı ekmek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı ekmeğin püf noktaları için "Yumurtalı ekmek tarifi, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek malzemeleri

  • Dilimlenmiş bayat ekmekler
  • 3 adet yumurta
  • Tuz
  • Sıvı yağ

Yumurtalı ekmek yapılışı

Yumurtaları geniş bir kasede çırparak yeterince tuz ilave edin. Teflon tavada sıvı yağı kızdırın. Ekmeklerin her iki yüzünü yumurtaya bulayarak kızdırdığınız yağda kızartın.

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