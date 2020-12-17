İsveç usulü yumurtalı kahve tarifi
Kahve tutkunu olduğunuzu düşünüyorsanız yumurtalı kahve tarifi ile tanışmanızın vakti geldi. Gerçekten kahve düşkünlerinin severek tüketeceği İsveç usulü yumurtalı kahve tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Peki yumurtalı kahve nasıl yapılır? Yumurtalı kahve tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
17 Aralık 2020, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlara ve yeni tatlara açık olanların rahatlıkla deneyebileceği yumurtalı kahve tarifi oldukça lezzetli. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı kahve tarifi arıyor ya da yumurtalı kahve nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı kahve tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Yumurtalı kahve tarifi
Yumurtalı kahve malzemeleri
- adet yumurta
- 2 yemek kaşığı kahve (Herhangi bir kahve olabilir)
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı soğuk su
Öncelikle bir bardak sıcak suyu tencereye alıp bekletin. Ardından kahveyi bir kaseye alın ve üzerine yumurtayı kırın ve karıştırın. Ardından karışımı ocağın üzerindeki tencereye ilave edin. Kahveyi bu tencerede yaklaşık 5 dakika kaynatın. O sırada kahvenin taşmamasına özen gösterin. Daha sonra kaynayan kahvenin üzerine soğuk suyu dökün. En son olarak kahvenizi süzgeç yardımıyla süzerek bardaklara servis edin.
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