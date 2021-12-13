Yumurtalı köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yumurtalı köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün yumurtalı köfte tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise yumurtalı köfte tarifi araştırıyor. Peki, yumurtalı köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yumurtalı köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
13 Aralık 2021, Pazartesi 13:32 Son Güncelleme:
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Hem bulgur hem yumurta ekleyeceğiniz yumurtalı köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, yumurtalı köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yumurtalı köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
YUMURTALI KÖFTE TARİFİ
Yumurtalı köfte malzemeler
- 3 çay bardağı köftelik bulgur
- 1 adet soğan
- 4-5 diş kuru sarımsak
- 1 buçuk yemek kaşığı biber salçası
- 1 buçuk yemek kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı köfte baharatı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz
- Sıcak su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım demet maydanoz
- 3 adet yumurta
Bulguru sıcak suda ıslatın. Maydanozu ve sarımsağı minicik doğrayıp bir köşede bekletin.
Köfte yoğurmak için geniş bir kapta, bulgur biraz şişince yumuşayınca yanına minik doğranan soğan, salça ve baharatlarını eklin.
Yumuşayana kadar yoğurun.
Bir yandan ocağa sıvı yağı alıp iyice çırpılmış yumurtaları ekleyin ve pişirin.
Yağı bol olacak.
Köftenin üzerine maydanozu, sarımsağı alın ve sıcak yağla yumurtaları dökün.
Biraz kaşık yardımıyla karıştırın, ılıyınca el yardımıyla az harmanlayın.
Topaklar halinde servis edin.