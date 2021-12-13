Hem bulgur hem yumurta ekleyeceğiniz yumurtalı köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, yumurtalı köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yumurtalı köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

YUMURTALI KÖFTE TARİFİ

Yumurtalı köfte malzemeler

3 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet soğan

4-5 diş kuru sarımsak

1 buçuk yemek kaşığı biber salçası

1 buçuk yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köfte baharatı

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Sıcak su

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

YUMURTALI KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru sıcak suda ıslatın. Maydanozu ve sarımsağı minicik doğrayıp bir köşede bekletin.

Köfte yoğurmak için geniş bir kapta, bulgur biraz şişince yumuşayınca yanına minik doğranan soğan, salça ve baharatlarını eklin.

Yumuşayana kadar yoğurun.

Bir yandan ocağa sıvı yağı alıp iyice çırpılmış yumurtaları ekleyin ve pişirin.

Yağı bol olacak.

Köftenin üzerine maydanozu, sarımsağı alın ve sıcak yağla yumurtaları dökün.

Biraz kaşık yardımıyla karıştırın, ılıyınca el yardımıyla az harmanlayın.

Topaklar halinde servis edin.



