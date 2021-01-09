Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli hali: Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri tarifi
Evde bulunan bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi enfes bir lezzet. Yumurta tüketmeyi sevmeyenler yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri nasıl yapılır merak ediyor. Severek yiyeceğiniz yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
09 Ocak 2021, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Hem yapılışı pratik hem de tadı enfes olan yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi evde yapabileceğiniz pratik tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi arıyor ya da yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri tarifi
Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri malzemeleri
- 6 dilim ekmek
- 6 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 adet büyük boy yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri yapılışı
Bir kap içerisine kaşarı koyup üzerine yumurtayı kırın. Bir tutam tuz serpip iyice karıştırın. Tepsiye dizilmiş ekmeklerin üzerine 2 parça tereyağı koyup daha sonra yumurtalı karışımı üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin.
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