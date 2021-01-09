Hem yapılışı pratik hem de tadı enfes olan yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi evde yapabileceğiniz pratik tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi arıyor ya da yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yumurtalı ve peynirli ekmek dilimleri tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri tarifi

Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri malzemeleri

6 dilim ekmek

6 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet büyük boy yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri yapılışı

Bir kap içerisine kaşarı koyup üzerine yumurtayı kırın. Bir tutam tuz serpip iyice karıştırın. Tepsiye dizilmiş ekmeklerin üzerine 2 parça tereyağı koyup daha sonra yumurtalı karışımı üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin.



