Yumurtalı yulaf tarifi: Yumurtalı yulaf nasıl yapılır?

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Yumurtalı yulaf tarifi

Yumurtalı yulaf malzemeleri

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı yulaf

- 1 dal taze soğan

- 1 adet yumurta

- 4-5 dal maydanoz

- 1 dilim beyaz peynir

Yumurtalı yulaf yapılışı

Ufak tencere içerisine sütü ve yulafı koyun. Yulaf lapa haline gelene kadar pişirin ve kaseye aktarın. Bir tava da tereyağını eritip, üzerine yumurtayı kırın. Yumurta biraz pişince üzerine yulafı ekleyin. Ardından ince kıyılmış maydanoz ve soğanı serpiştirin. Beyaz peyniri ilave ettikten sonra servis edin.