Çoğu kadında bulunan yumurtalık kistleri, genellikle kendiliğinden geçici ve zararsızdır. Ancak zaman zaman, halk arasında "çikolata kist" olarak bilinen ve endrometriozis hastalığının ileri evrelerinde karşımıza çıkan bu kistler dikkatlice ele alınmalı ve takipleri yapılmalı. Özellikle ağrılı adet gören kadınlar bu hastalık için dikkatli olmalı. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kadınların yüzde 20’sinde çikolata kisti bulunur ve bu kistlerin tedavisi, hem doğal gebelik hem de tüp bebek yönteminin uygulanması için önemlidir.

HANGİ KİSTLER İÇİN AMELİYAT GEREKİR?

Basit yumurtalık kistleri, oldukça sık karşımıza çıkıyor. Boyutça büyük olsalar da kendiliğinden genellikle kaybolup kısırlık yaratmıyorlar. Ancak 1 yıldan fazla sebat eden ve 7-8 cm üzerindeki kistler cerrahiye gidebilir.

MİYOMLAR KISIRLIK YAPAR MI?

Prof.Dr. Recai Pabuçcu, 30-40 yaşlarındaki kadınlarda, rahim duvarında sıkça görülen miyomların da döllenmiş yumurtanın yerleşmesine engel olabileceğini söyledi. Özellikle 3 cm üzerinde olan ve rahim iç tabakasına baskı yapan miyomlar kısırlığa ve hatta tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabiliyor.

DOĞRU TEDAVİYLE GEBELİK SAĞLANABİLİR

Over kistler nedeniyle doğal yollarla hamile kalamayan pek çok anne adayı için, tüp bebek tedavisi önemli bir seçenektir. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu kistlere sahip olan kişiler için, öncelikle kistin çeşidinin ve takibinin gerekli olduğunu belirterek “Kadınlarda üreme çağlarında sıkça karşılaştığımız over kistin hangi tip olduğunun belirlenmesi ve buna uygun bir tedavi sürecinin planlanması gerekiyor. Çoğu zaman iyi huylu olan kitle için bazı şüpheli durumlarda, kötü huylu olması riskine karşın ameliyat ile tanı konulabilir" açıklamasında bulundu.

ÇİKOLATA KİSTİ OLANLAR AMELİYATA GEREK KALMADAN...

Endometriozis, yani çikolata kistine sahip olan kadınlar için tüp bebek yöntemi oldukça yararlı. Prof.Dr. Recai Pabuçcu, çikolata kistleri ve tüp bebek tedavisini şöyle anlattı: “Endometriozis ilerleyici bir hastalık. İleri evrelerinde 2 taraflı ve büyük çikolata kistleri görülebiliyor. En çok sorulan soru ise, bu kistlerin varlığında çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere direkt tüp bebek tedavisi mi yoksa ameliyat mı yapılmalı?

• İleri kadın yaşı (>37-38),

• Over rezervi azalmış (AMH değeri 1'in altında olan),

• Daha önce kistten ameliyat geçirmiş,

• İki taraflı çikolata kistleri olanlar için ön planda tüp bebek düşünülmeli. Çünkü ameliyat ile yumurtalık rezervini daha da düşürüp tüp bebek şansını da ortadan kaldırabiliriz. Bu ameliyatlardan sonra rezerv mutlaka azalıyor. Çikolata kistinin aşırı derecede büyük olmadığı durumlarda, zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlanabilir. Burada en önemli nokta, kistin doğru bir tanı ile belirlenmesi ve takip edilmesidir. Doğru teşhis ile kişinin problemine yönelik tedavi uygulanır ve başarı oranı oldukça artar.