Yumurtalık kistleri gebe kalmayı engeller mi?

Yumurtalık kistleri, yumurtalıkların üzerinde veya içinde bulunabilen içi sıvı dolu keselerdir. Çok yaygındırlar, birçok kadın hayatlarının bir noktasında yumurtalık kistleriyle karşılaşır. Çoğu zararsızdır ve hiçbir belirti veya ağrıya neden olmazlar. Bu nedenle genellikle fark edilmezler, tıbbi müdahaleye gerek kalmadan zamanla kaybolurlar.

Bu nedenle, yumurtalık kistleri genellikle sadece rutin pelvik muayeneler veya ultrasonlar sırasında bulunur. Yumurtalık kistiniz olduğunu biliyorsanız ve hamile kalmayı düşündüğünüz halde olamıyorsanız, sebebin araştırılması gerekir.

Yumurtalık kistleri genellikle kısırlığa neden olmaz

Yumurtalıkta kist olması genellikle kişinin hamile kalma şansını etkilemez, bu nedenle doktorlar genellikle bir çift bir yıl boyunca düzenli cinsel ilişki yoluyla doğal olarak hamile kalmaya çalışıyorsa ancak henüz hamile kalmayı başaramıyorsa daha fazla araştırma yapacaktır.

Bununla birlikte, doğurganlığı engelleyebilecek bir durum, yumurtalıklarda birkaç küçük kistin bulunduğu Polikistik Over Sendromu'dur (PCOS).

PCOS ve doğurganlık

PCOS, kadınların yaklaşık %20'sini etkileyen kronik bir durumdur. Tipik semptomlar arasında adet düzensizliği veya hiç adet görmeme, kilo alma, akne, aşırı tüylenme, ruh hali değişimleri ve hamile kalma güçlüğü sayılabilir.

PCOS ile yaşayan birçok kadın doğal olarak gebe kalmayı başarırken, bazıları yumurtlamayı düzenlemeye yardımcı olmak için ilaca ihtiyaç duyabilir veya hatta tamamen yumurtlamaya başlayabilir. İlaçlar, yumurtalıklardan bir yumurtanın aylık salınımını uyarır.

İlaç tedavisi başarısız olursa, genel anestezi altında yapılan laparoskopik yumurtalık delme (LOD) olarak adlandırılan küçük bir ameliyat yapılması önerilebilir. Burada alt karın bölgesinde küçük bir kesi yapılır ve cerrahın iç organları inceleyebilmesi için içinden bir mikroskop geçirilir. Daha sonra PCOS ile ilişkili erkek hormonlarını üreten anormal dokuyu yok etmek için ısı veya lazerler kullanılır.

Sonuç, hormonal dengesizlikte bir azalma ve yumurtalıkların normal fonksiyonunun restorasyonudur. Bu daha sonra hamile kalma şansını artırabilir.

Diğer yumurtalık kisti komplikasyonları

Çoğu yumurtalık kisti "işlevseldir", sadece normal yumurtlama döngüsünün bir sonucu olarak ortaya çıkar ve kendi kendine kaybolur. Bununla birlikte, nadir durumlarda, bazı kadınlar kistle ilgili sorunlar yaşayabilir. Fonksiyonel kistler yırtılabilir ve kanamaya neden olarak korkunç karın ağrısını tetikleyebilir.

Diğer durumlarda, farklı bir kist türü oluşabilir; bunlar "patolojik kistler" olarak bilinir ve çeşitli türleri vardır. Dermoid kistler saç, deri veya diş gibi istenmeyen dokuları içeren ve oldukça büyüyebilen kistlerdir. Kistadenomlar, yumurtalığın dış tabakasını kaplayan hücrelerden gelişen ve sulu sıvı veya mukus ile doldurulabilen kistlerdir. Bu tiplerin her ikisi de yumurtalık kistleri için cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebilir.

Bununla birlikte, doktor bir yumurtalığı çıkarmadıkça bu ameliyat doğurganlığı etkilememelidir. Bu nadirdir ve yalnızca kistlerin aşırı büyük, karmaşık veya kanserli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Komplikasyonlardan kaçınmak için ameliyatın hamilelikten önce yapılması şiddetle tavsiye edilir.



