Yumurtamı tamamla (Oyun)

MALZEMELER

Renkli fon kartonları, keçeli kalem, makas Nasıl Oynanır?

NASIL OYNANIR?

Fon kartonlarına yumurtalar çizin ve her yumurtayı ortadan farklı şekillerde kesin. (zikzak, dalga gibi) yumurtaları hem rakamlarla hem de noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan yumurtaları eşleştirmesini isteyin.