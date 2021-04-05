Etkinlik Rehberi Yumurtamı tamamla (Oyun)

Yumurtamı tamamla (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Yumurtamı tamamla (Oyun)

Çocukların sayıları tanıması, matematiğe attıkları ilk adımdır. Bu sebeple sayı kavramını doğru şekilde öğrenmeleri için sayılara dayalı oyunlar bu konuda hem sizin hem de onların en büyük destekçileri olur.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Renkli fon kartonları, keçeli kalem, makas Nasıl Oynanır?

NASIL OYNANIR?

 Fon kartonlarına yumurtalar çizin ve her yumurtayı ortadan farklı şekillerde kesin. (zikzak, dalga gibi) yumurtaları hem rakamlarla hem de noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan yumurtaları eşleştirmesini isteyin.

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