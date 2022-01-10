Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurtanın tazeliği, beden sağlığı açısından oldukça önemlidir. Peki, yumurtanın taze olduğu nasıl anlaşılır? Yumurtanın bozulduğu nasıl anlaşılır? Yumurta alırken dikkat etmeniz gerekenler haberimizde.

YUMURTA TAZELİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Eğer yumurtayı bir çiftçiden almıyorsanız üzerinde son tüketim tarihi yazacaktır. Paketin üzerinde yazan, önerilen son kullanma tarihinden önce yumurtalarınızı tüketebilirsiniz. Ancak her tarihi geçen yumurta bozuk yumurta değildir.

Yumurtanın taze olduğundan şüpheniz varsa yumurtayı bir kaseye ya da tabağa kırın ve önce koklayın. Koku yoksa eğer tazedir ancak değişik bir koku yayıyorsa yenmemelidir.

Tabağa kırdığınız yumurtanın beyazından da anlayabilirsiniz. Yumurtanın beyazı dağınık ve su gibiyse yumurtanız çok taze olmayabilir. Eğer yumurtanın sarısının etrafındaysa ve toplu bir şekilde duruyorsa tazedir.

Su testine tabii tutabilirsiniz. Su testi için bu bardağa su koyun ve yumurtayı içerisine bırakın. Bıraktığınızda bardağın dibine iniyorsa eğer ve tam yan elips şekilde duruyorsa yumurta taze demektir. Dibine iniyor ancak dik duruyorsa taze ama yavaş yavaş tazeliğini yitirmeye başlamış demektir. En son olarak su yüzeyinde yüzüyorsa yumurta taze değildir.

En son anlayabileceğiniz yöntem ışık testidir. Karanlık bir oda da yumurtanın üzerine ışık tutarak hızla sağa sola çevirerek yumurtanın içerisini görerek anlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemle yumurtanın tazelik durumunu ölçmek için biraz daha profesyonellik gerekir. Bunun yerine diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.



