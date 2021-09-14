Ekonomi Yumurtanın yüzde 25'i Afyon'dan

Yumurtanın yüzde 25'i Afyon'dan

Ekonomi

Yumurtanın yüzde 25'i Afyon'dan

Afyonkarahisar, yumurta üretiminde tek başına tüm Türkiye’nin yüzde 25’ini karşılıyor. Günde 20 milyon yumurta üretiminin yapıldığı Afyon, Türkiye yumurta fiyatlarının da tespit edildiği ‘Borsa’ konumunda.

14 Eylül 2021, Salı 11:32 Son Güncelleme:
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Yumurtacım ve Kumartaşlı markalarıyla tüm Türkiye’de ürünleri zincir marketlerde yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kumartaşlı, sektörün en önemli sorununun yem hammaddeleri olduğunu belirtti. Afyon’un tek başına yıllık 4 milyar adet yumurta ürettiğini belirten Kumartaşlı, kendi tesislerinden ise yıllık 1 milyar yumurta çıktığını söyledi. Kumartaşlı yumurtada 300 kişi istihdam ediliyor.

İlandır.

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