Yumurtacım ve Kumartaşlı markalarıyla tüm Türkiye’de ürünleri zincir marketlerde yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kumartaşlı, sektörün en önemli sorununun yem hammaddeleri olduğunu belirtti. Afyon’un tek başına yıllık 4 milyar adet yumurta ürettiğini belirten Kumartaşlı, kendi tesislerinden ise yıllık 1 milyar yumurta çıktığını söyledi. Kumartaşlı yumurtada 300 kişi istihdam ediliyor.

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