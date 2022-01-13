Çay ve kahve lezzetlerinin vazgeçilmezi olan halka tatlısı, yumurtasız halka tatlısı tarifi ile daha da lezzetli hale geliyor. Peki, yumurtasız halka tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yumurtasız halka tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

YUMURTASIZ HALKA TATLISI TARİFİ

Yumurtasız halka tatlısı malzemeler

2 su bardağı su

2 su bardağı un

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

1/2 (yarım) su bardağı ince irmik

Çay kaşığı kadar toz tarçın

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı bal

1 paket vanilin 10gr

Şerbeti için gereken malzemeler

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 ince dilim limon ve 1 buçuk yemek kaşığı limon suyu

YUMURTASIZ HALKA TATLISI YAPILIŞI

Şerbet soğuk kullanılacağı için önceden tencereye tüm şerbet malzemelerini ekleyip ocağa alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Şeker eridikten sonra ara ara karıştırarak üzeri açık bir şekilde şerbeti 12 -15 dakika kadar orta ateşte kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra şerbetimizi kenara alın ve soğumaya bırakın.

Ardından tatlının hamurunu yapmaya başlayın. Bunun için orta boy bir tencereye su yağ ve balı ekleyip ocağa alın ve suyun kaynamasını bekleyin.

Su kaynamaya başlayınca ocağı kapatın ve hemen üzerine unu irmiği tarçın tuzu ve vanilini ekleyip güzelce karıştırın.

Hamuru pürüzsüz olana kadar sürekli karıştıra karıştıra toparlayın.

Ardından yıldız uç takılmış krema torbasına yeteri kadar doldurun ve hamuru sıkarak halka şekli verip hamurun ucunu birbirine birleştirin.

Geriye kalan bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp kenara alın. Hamura şekil verme işlemi bittikten sonra tencereye bolca yağ ekleyip iyice kızdırdıktan sonra hamurlar yavaşça çok fazla doldurmadan yağa bırakın.

Altları kızarana kadar hamurlara hiç dokunmayın.

Kızaran hamurları diğer yüzüne çevirin ve her yanına eşit bir şekilde kızartın.

Kızaran hamurları soğuk şerbetin içine atın ve bir kaç dakika şerbette batırıp çıkardıktan sonra kenara alın.



