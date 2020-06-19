6 malzemeli bir tarif: Yumurtasız kek tarifi
Kekin en temel malzemeleri un, şeker yumurta olarak biliyorduk yıllardır. Son zamanlarda unsuz ve şekersiz kek tarifleri bir hayli moda. Demek oluyor ki un, şeker ve yumurta kekin temel malzemeleri değilmiş. Bu nedenle yumurtasız keke tarifi denemek istedik. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için yumurtasız kek tarifi arıyorsanız "Yumurtasız kek tarifi, yumurtasız kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
19 Haziran 2020, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Yumurta sevmeyenler için mükemmel bir lezzet olan yumurtasız kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtasız kek tarifi arıyor ya da yumurtasız kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Yumurtasız kek tarifi, yumurtasız kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Yumurtasız kek tarifi
Yumurtasız kek malzemeleri
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Oda sıcaklığındaki süt ve sıvı yağı çırpma kabına alın. Şekeri de karışıma ilave edip eriyene kadar iyice çırpın. Un, vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek sıvı malzemelere ekleyin. Limon kabuğu rendesini de ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayın, ısınınca keki fırına verin. 35-40 dakika pişirdiğiniz keke kürdan batırarak içinin kıvamını kontrol edin. Keki kalıptan çıkardıktan sonra servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.