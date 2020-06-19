6 malzemeli bir tarif: Yumurtasız kek tarifi

Yumurta sevmeyenler için mükemmel bir lezzet olan yumurtasız kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için yumurtasız kek tarifi arıyor ya da yumurtasız kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Yumurtasız kek tarifi, yumurtasız kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Yumurtasız kek tarifi

Yumurtasız kek malzemeleri

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yumurtasız kek yapılışı

Oda sıcaklığındaki süt ve sıvı yağı çırpma kabına alın. Şekeri de karışıma ilave edip eriyene kadar iyice çırpın. Un, vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek sıvı malzemelere ekleyin. Limon kabuğu rendesini de ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayın, ısınınca keki fırına verin. 35-40 dakika pişirdiğiniz keke kürdan batırarak içinin kıvamını kontrol edin. Keki kalıptan çıkardıktan sonra servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.



