Yemek Yumuşak köfte tarifi ve yapılışı: Yumuşak köfte nasıl yapılır?

Yumuşak köfte tarifi ve yapılışı: Yumuşak köfte nasıl yapılır?

Yemek

Yumuşak köfte tarifi ve yapılışı: Yumuşak köfte nasıl yapılır?

Etin en lezzeti hallerinden birisi de yumuşak köfte. Anne eli değmiş gibi yumuşak köfte tarifi, favori lezzetiniz olacak. Peki, yumuşak köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız yumuşak köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

04 Ağustos 2021, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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Köfte tariflerinin en bilinen ve en sevileni yumuşak köfte tarifi. Peki, yumuşak köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız yumuşak köfte tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YUMUŞAK KÖFTE TARİFİ

Yumuşak köfte malzemeler

  • 500 gram yağlı dana kıyma
  • 1/2 su bardağı galeta (ya da bayat ekmek içi)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak İçin:

  • 3/4 su bardağı sıvı yağ

Yumuşak köfte yapılışı

Soğanın kabuklarını soyun ve soğanı incecik, minik küpler halinde doğrayın. Derin bir kabın içine galeta ununu, soğanı, rendelenmiş sarımsağı, kıyma, zeytinyağı, yumurta, tuz ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler birbirlerine geçene kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğurun. Üzerini streçleyerek buzdolabında en az 30 dakik dinlendirin. Yoğurduğunuz köftelerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve uzunlamasına şekiller vererek yuvarlayın. Tavanın içerisine sıvı yağı aktarın ve kızdırın. Kızmış yağda dinlenen köftelerinizi arkalı önlü kızartın. Kağıt havlu sarılı bir tabağın üzerine alın ve fazla yağlarından süzdürün. Ardından tabaklara servis edin.

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