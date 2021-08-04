Yumuşak köfte tarifi ve yapılışı: Yumuşak köfte nasıl yapılır?

Köfte tariflerinin en bilinen ve en sevileni yumuşak köfte tarifi. Peki, yumuşak köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız yumuşak köfte tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YUMUŞAK KÖFTE TARİFİ

Yumuşak köfte malzemeler

500 gram yağlı dana kıyma

1/2 su bardağı galeta (ya da bayat ekmek içi)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet büyük boy soğan

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak İçin:

3/4 su bardağı sıvı yağ

Yumuşak köfte yapılışı

Soğanın kabuklarını soyun ve soğanı incecik, minik küpler halinde doğrayın. Derin bir kabın içine galeta ununu, soğanı, rendelenmiş sarımsağı, kıyma, zeytinyağı, yumurta, tuz ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler birbirlerine geçene kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğurun. Üzerini streçleyerek buzdolabında en az 30 dakik dinlendirin. Yoğurduğunuz köftelerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve uzunlamasına şekiller vererek yuvarlayın. Tavanın içerisine sıvı yağı aktarın ve kızdırın. Kızmış yağda dinlenen köftelerinizi arkalı önlü kızartın. Kağıt havlu sarılı bir tabağın üzerine alın ve fazla yağlarından süzdürün. Ardından tabaklara servis edin.



