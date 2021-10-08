Yumuşatıcı kullanmadan çamaşırları güzel kokutma yöntemleri

YUMUŞATICI KULLANMADAN KIYAFETLERİ GÜZEL KOKUTMAK İÇİN ÖNERİLER

İlk olarak çamaşırların temiz kokması için çamaşır makinesinin temiz olduğundan emin olun. Düzenli olarak temizliğini yapıp çamaşır makinesi temizleyicilerden kullanın.

Deterjanı seçerken kalitesine ve güzel kokuyor olmasına dikkat edin.

Çamaşırları yıkadıktan sonra hızlı bir şekilde asmaya özen gösterin. Makine veya sepet içinde bekleyen çamaşırlar nemden dolayı güzel kokusunu yitirmeye başlar.

Çamaşırları kuruttuğunuz yerin çok soğuk olmamasına özen gösterin. Soğuk alanlarda çamaşırlar zor kuruduğu için nem kokmaya başlar.

Kuruyan çamaşırlarınızı ütülemek için çok bekletmeyin.

Ütü yaparken sevdiğiniz esanslardan sıkıp öyle ütüleyin.

Dolabınıza katlayıp kaldırdığınız çamaşırlar kokusunu kaybetmesin istiyorsanız bazı markaların dolap içi kokuları veya spreyleri var. Bu ürünlerden de kullanabilirsiniz.