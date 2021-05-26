Yunan-ABD tatbikatı yanı başımızda yapılıyor! Bin asker katıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki tatbikatları devam ediyor. Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde düzenlenen ABD-Yunanistan ortak tatbikatına yaklaşık bin asker görev aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan ile düzenlediği tatbikatlar devam ediyor. İki ülkenin askeri birlikleri Batı Trakya'nın İskeçe şehrindeki "Kentavros" adıyla ortak bir tatbikat gerçekleşti.

ABD'nin Avrupa'daki en büyük tatbikatı sayılan ve 27 ülkenin katıldığı Defender Europe 21 kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, iki ülke kuvvetlerine ait tank ve helikopterler gerçek mermilerle temsili hedefleri vurdular. Tatbikata Yunan kara kuvvetlerinden 517 asker ve 69 subay, ABD kara kuvvetlerinden ise 309 asker ve 29 subay katıldı.

Tatbikatı izleyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt, "Daha güçlü ve daha güvenli bir Yunanistan, ABD'nin çıkarları için önemlidir. İki ülke, iki asırdır dost ve müttefik olarak birbirini desteklemektedir" dedi.

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise resmi bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret kapsamında Yunan ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ortak bir tatbikat yapacak.

ABD Defender Europe 21 tatbikatı için 145 helikopter, bin 800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personelini Yunanistan'ın Dedeaağaç Limanı'nı kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerine sevk etmişti.



