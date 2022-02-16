Türkiye Yunan adalarına kaçmaya çalışan çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Türkiye

Yunan adalarına kaçmaya çalışan çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 00:41 Son Güncelleme:
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Milas açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik mobil radarı, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 111 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 organizatörün işlemleri sürerken, göçmenlerin kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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