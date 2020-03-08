Türkiye Yunan askeri plastik mermiye saplanması için tel yerleştirmiş

Yunan askeri plastik mermiye saplanması için tel yerleştirmiş

Türkiye

Yunan askeri plastik mermiye saplanması için tel yerleştirmiş

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

08 Mart 2020, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
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Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı. Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

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