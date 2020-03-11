Dünya Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı

Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı

Dünya

Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı

Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.

11 Mart 2020, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. Yunanistan tarafından oluşturulan barikatı aşmaya çalışan sığınmacılar, Yunanistan askerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra sapanla atılan taşlara da hedef oluyor. Yunanistan sınır güçleri, sınır kapısına yaklaşan sığınmacılara gaz fişeği ve tazyikli suyla da müdahale ediyor.

Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor.

AA

İlgili Haberler
Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı
İlgili Haberler
Yunan askeri plastik mermiye saplanması için tel yerleştirmiş

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Böyle bir salgını saklayabilecek bir devlet yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
ABD Rusya’ya yükleniyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi