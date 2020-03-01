Yunan askerleri sınıra giden göçmenlere gaz bombası attı

Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.

Yunan askerleri dün sabah tel örgüler çekmişti

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

Türkiye sınırını geçen göçmen sayısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son birkaç gün içinde Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde artış gösterebilir" dedi.







