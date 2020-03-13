Dünya Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu

Dünya

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa’ya gitmek için Yunanistan’ın Midilli Adası’na ulaşan sığınmacılar, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyalarına el konulduğunu söyledi.

13 Mart 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince dün gece Molivos Limanı’na getirilen yaklaşık 25 sığınmacı, geceyi ıslak elbiseleriyle sokakta geçirmek zorunda bırakıldı. Sığınmacılar, AA muhabirine, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince para ve telefonlarına el konulduğunu anlattı. Kendilerine çok az yemek verildiğini aktaran bir sığınmacı, "Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Konuşmaktan da korkuyoruz. Konuşunca sert tepki veriyorlar. Bizim arkadaşı kaptan sanıp çok dövdüler. Bir saat kendine gelemedi. Gözüne bir şey sıkmışlar. Bir süre gözünü açamadı." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Sağlık Bakanı: 'En agresif tedbirleri alacağız'
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs açıklaması