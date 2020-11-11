Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 ölü var
Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu alabora oldu. Kurtarma ekipleri, teknede bulunan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaştı. kayıp 1 kişi ise aranıyor.
11 Kasım 2020, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkavlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çarpışma sonrasında alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN