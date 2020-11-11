Türkiye Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 ölü var

Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 ölü var

Türkiye

Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 ölü var

Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu alabora oldu. Kurtarma ekipleri, teknede bulunan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaştı. kayıp 1 kişi ise aranıyor.

11 Kasım 2020, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkavlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

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Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 

Çarpışma sonrasında alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.


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