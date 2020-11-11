Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 ölü var

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkavlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çarpışma sonrasında alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

x







