Türkiye Yunan unsurlarınca denize atılan kaçak göçmenin cansız bedeni Çeşme’de bulundu

Yunan unsurlarınca denize atılan kaçak göçmenin cansız bedeni Çeşme’de bulundu

Türkiye

Yunan unsurlarınca denize atılan kaçak göçmenin cansız bedeni Çeşme’de bulundu

İzmir’de, Yunan unsurları tarafından denize atılan ve 3 gündür kayıp olarak aranan kaçak göçmenin cansız bedeni Çeşme açıklarında bulundu.

03 Şubat 2022, Perşembe 20:45 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak saat 11.20 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Kaçak göçmenler ada üzerinden, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenilirken olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 insansız hava aracı sevk edilerek arama- kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenlerle yapılan görüşmede, 31 Ocak tarihinde Yunan unsurları tarafından, gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 kaçak göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıktığı, 1 kaçak göçmenin ise kayıp olduğunun söylendiği belirtildi.

KAYIP GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kaçak göçmenin bulunması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri 3 gün boyunca sürdürdü. Kayıp olan kaçak göçmenin cansız bedenine bugün Çeşme ilçesi Top Burun sahilinde ulaşıldı. Kayıp göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama faaliyetlerine son verildi.

DHA

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