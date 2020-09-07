Yunanistan’da Komunist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateriastus” programında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanelli Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” dedi.

"Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor"

Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa’ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” dedi.

Kanelli vekil ayrıca, Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi. Kanelli, konuk olduğu SKAİ televizyonunda Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Yunanistan’ın Fransa’ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, “Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk.” ifadelerini kullandı.



