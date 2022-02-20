Yunanistan açıklarında yanan gemideki 1 kayıp yolcu bulundu

Yunanistan'daki Igoumenitsa limanından Adriyatik'in karşısında yer alan Brindisi limanına doğru ilerleyen Euroferry Olympia isimli gemide, gece yarısı alevler yükseldi. 183 metre uzunluğundaki gemide, yangın başladığı sırada 239 yolcu ile 51 mürettebat vardı. 32 otomobil ve 153 ağır vasıta araç taşıyan feribotun üçüncü garaj katında çıkan yangına müdahale edildi, Yunan Sahil Güvenliği feribottan 280 kişinin kurtarılarak Korfu Adası'na götürüldüğünü duyurdu. Gemide gece boyu süren patlamalar ve yangınla artan ısının, kurtarma ekiplerinin feribota girmesini engellediği belirtiliyor. Cuma günü sabah olduğunda ise Euroferry Olympia'dan halen dumanlar yükseliyordu ve 12 yolcu kayıptı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Pazar sabahı halen dumanlar çıkan feribotun fotoğraflarını dünyaya servis etti, dakikalar sonra kayıp yolculardan birinin canlı olarak bulunduğu açıklandı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansına konuşan bir Yunan sahil güvenlik görevlisi, kayıp kişilerin hepsinin TIR şoförü olduğunu kaydetmişti. Yetkili kayıp şoförlerin yedisinin Bulgaristan, üçünün Yunanistan, birinin Türkiye ve birinin Litvanya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

26 TÜRK ŞOFÖR VARDI

Feribotta Yunan ve İtalyan mürettebatın yanı sıra aynı ülkelerden yolcular ile Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Türkiye gibi ülkelerden de şoförler bulunuyordu.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan feribottaki Türk şoförlerden biri, gemide 26 Türk şoför bulunduğunu söyledi. TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, yangının gemi hareket ettikten 2.5 saat sonra sabaha karşı 4 sıralarında başladığını ve filikalarla kurtarıldıklarını belirtti. Kelçeoğlu, "15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi.

Kurtarılan şoförler, gemideki konaklama şartlarının çok kötü olması nedeniyle bazı şoförlerin TIR'larında uyumayı tercih ettiğini ve yangına da burada yakalandığını aktarıyor. Bir Yunan şoför, birçok sürücünün araçlarının içinde uyku halinde iken alarm sireninin çaldığını söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesi, 2017'den bu yana Yunan TIR şoförlerinin, Grimaldi şirketine ait Euroferry Olympia ve Euroferry Egnazia feribotlarının durumuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu yazdı.

BBC Türkçe







