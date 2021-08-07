Yunanistan alevlere teslim!

Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarını büyük mücadelelerden sonra kontrol altına alırken komşumuz Yunanistan da ülkede çıkan 100'den fazla yangınla mücadele ediyor. Akdeniz havzasını etkisi altına alan iklim değişikliğine bağlı dev yangınlar, Türkiye gibi Yunanistan’a da zor günler yaşatıyor. Salı günü başlayan yangınlar sert rüzgâr ve kavurucu sıcaklarla yüz binlerce dönüm araziye yayıldı. Onlarca köy boşaltıldı, binlerce kişi evini terk etti.

Yunanistan’da yüz binlerce dönüm araziyi kül eden yangınlar tüm çabalara rağmen dün de devam etti. Ülke, adeta alevler tarafından kuşatıldı. Başkent Atina’ya 20 kilometre mesafedeki Varimpopi ilçesi, 60 kilometre mesafedeki Eğriboz adası ve ülkenin güneyinde Mora yarımadasının İlia bölgesindeki büyük orman yangınları, dün de sürdü. Dün gece saatlerinde Girit adasında da orman yangını başladı.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası’nda devam eden orman yangınlarının kıyıya kadar ulaşması üzerine yüzlerce kişi sahil güvenlik gemileriyle adadan tahliye edildi. Feribotlara bindirilen vatandaşların oluşturduğu kalabalık görüntüler uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi. Yunan Sahil Güvenlik Botları ve turistik tekneler, adadaki yangının büyümesi üzerine 631 kişiyi adadan tahliye etti. Adada çam ormanlarında Salı günü başlayan yangın, kontrol altına alınamayınca sahile kadar indi.

Yetkililer, adadaki herkesin tahliye edilerek güvenli bir bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Adadan tahliye edilen vatandaşların feribotlara biniş anları ve sonrasında çektikleri cep telefonu videoları sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Feribotun içinde sıkışık bir şekilde ayakta durduğu görünen vatandaşların etraflarını ve terk ettikleri evlerini saran alevleri korkulu ve üzgün gözlerle seyrettikleri görüldü. Film karelerini aratmayan bu sahneler dünyayı adeta dehşete düşürürken sosyal medya hesaplarından da defalarca izlendi ve paylaşıldı.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar başkent Atina’nın kuzey bölgesinde gökyüzünü kapladı. Yangınlar nedeniyle Atina’yla ülkenin kuzeyi arasındaki otoyol bölgesindeki mahalleler de boşaltıldı. Bölgede çok sayıda itfaiye eri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.



