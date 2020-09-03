Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı. Türk hacker grubu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesini hacklediklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Bir gece ansızın gelebiliriz" notu düşüldü.