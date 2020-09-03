Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının sitesi Ayyıldız Tim tarafından hacklendi
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi, sanal dünyaya da sıçradı. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim'in Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediği belirtildi.
03 Eylül 2020, Perşembe 20:37 Son Güncelleme:
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Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı. Türk hacker grubu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesini hacklediklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Bir gece ansızın gelebiliriz" notu düşüldü.